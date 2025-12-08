Ο όμιλος Volkswagen σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ (186 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030, καθώς η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση στις δύο βασικές αγορές της, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

H Volkswagen, η οποία περιλαμβάνει και τις μάρκες Porsche και Audi, έχει πληγεί από δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ και από έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα.