Το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai έχει ήδη κατασκευάσει 100.000 Renault 5 E-Tech electric από τον Οκτώβριο του 2024. Το 100.000ό όχημα – έκδοση Techno με μπαταρία 52 kWh (η πιο δημοφιλής επιλογή εξοπλισμού και μπαταρίας) – ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που γιορτάστηκε με ενθουσιασμό από τους εργαζόμενους.

Βραβευμένο με τον τίτλο Car of the Year 2025, το Renault 5 E-Tech electric αποτελεί μια πρόταση αισιόδοξη, σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.