Η Ρωσία χαιρέτισε τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «σε μεγάλο βαθμό συνεπή» με το δικό της όραμα. Το έγγραφο 33 σελίδων, που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και δεν παρουσιάζει τη Ρωσία ως απειλή για τις ΗΠΑ.

Η στρατηγική θέτει ως προτεραιότητες την καταπολέμηση της ξένης επιρροής, τον περιορισμό της μαζικής μετανάστευσης και την απόρριψη της αντιληπτής «λογοκρισίας» από την ΕΕ.

Ωστόσο, η στρατηγική έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αξιωματούχοι και αναλυτές της ΕΕ αμφισβητούν την έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης, σημειώνοντας ότι η γλώσσα της μοιάζει με αυτήν που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο Tass: «Οι προσαρμογές που βλέπουμε είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατές με το όραμά μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα», προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε ισχυρά συμπεράσματα.

Το έγγραφο υιοθετεί πιο ήπια στάση απέναντι στη Ρωσία, κάτι που προκαλεί ανησυχία στην ΕΕ, καθώς ενδέχεται να αποδυναμώσει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα εν μέσω των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη στρατηγική, οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα απέναντι στη Ρωσία», που θα «σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες».

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η Ευρώπη ενδέχεται να είναι «μη αναγνωρίσιμη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και ότι τα οικονομικά της ζητήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

Επιπλέον, εκθειάζει την επιρροή των «πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων» και καλεί τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη να προωθήσουν «την αναβίωση του πνεύματος».

Αντιδρώντας, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε: «Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Αυτή η συμμαχία, ωστόσο, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής ασφαλείας. Πιστεύω ότι τα ζητήματα της ελευθερίας της έκφρασης ή της οργάνωσης των ελεύθερων κοινωνιών μας δεν ανήκουν στη στρατηγική, τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία».

Από την πλευρά του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας. Αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική της κοινής μας ασφάλειας. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ σημείωσε ότι η στρατηγική «τοποθετείται στα δεξιά της άκρας δεξιάς». Το έγγραφο φαίνεται να πλησιάζει ακόμη και το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD, που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Στην στρατηγική «Πρώτα η Αμερική», οι ΗΠΑ στοχεύουν σκάφη που διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό και εξετάζουν πιθανή στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα. Ζητούν επίσης αυξημένες αμυντικές δαπάνες από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και την Ταϊβάν.

Από την πλευρά τους, Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προειδοποίησαν ότι η στρατηγική μπορεί να διαταράξει τις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ. Ο βουλευτής Τζέισον Κρόου χαρακτήρισε το έγγραφο «καταστροφικό για την εικόνα της Αμερικής στον κόσμο», ενώ ο Γκρέγκορι Μικς δήλωσε ότι «απορρίπτει δεκαετίες ηγεσίας των ΗΠΑ που βασίζεται σε αξίες».

Με πληροφορίες από BBC