Τρόμος για ψαρά στο Αλιβέρι της Εύβοιας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ψαρέματος αντίκρισε στα δίχτυα του έναν καρχαρία Μακό (Isurus oxyrinchus), ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ταχύτερα είδη καρχαρία στον κόσμο.

Το περιστατικό σύμφωνα με το evima.gr συνέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ακτής Νηρέα και των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ, προκαλώντας αίσθηση στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας. Ο εν λόγω καρχαρίας, γνωστός για την εκπληκτική του ταχύτητα που φθάνει τα 70 χλμ./ώρα, είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους θηρευτές των ωκεανών.

Ο «γατόπαρδος» της θάλασσας

Ο καρχαρίας Μακό ή αλλιώς ο «γατόπαρδος» της θάλασσας, ξεχωρίζει για το υδροδυναμικό του σώμα και την ικανότητά του να αναπτύσσει εκρηκτικές ταχύτητες, ιδανικές για το κυνήγι των θηραμάτων του, όπως τόνους και ξιφίες. Αν και το συγκεκριμένο είδος συνήθως προτιμά ανοιχτά νερά για τη διατροφή του, περιστασιακά πλησιάζει τις ακτές, ιδιαίτερα όταν ακολουθεί την τροφή του.

Αν και ο Μάκο μπορεί να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες και όπως εξηγούν οι ειδικοί, συχνά συμβαίνουν λόγω λάθους εκτίμησης ή προκλητικής συμπεριφοράς από τη μεριά του ανθρώπου.

Η έκπληξη του ψαρά

Για τον ψαρά του Αλιβερίου, η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε μια σπάνια εμπειρία που σίγουρα θα τον συνοδεύει για πάντα. Αν και η ψαριά του δεν ήταν συνηθισμένη, το γεγονός ότι ο καρχαρίας έπεσε στα δίχτυα του εντυπωσίασε τόσο τον ίδιο όσο και τους ντόπιους.