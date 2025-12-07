Οι αγρότες του Έβρου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, επιλέγοντας τον κόμβο του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων ως τα δύο βασικά σημεία πίεσης για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Οι αγροτικοί σύλλογοι του βορείου και νοτίου Έβρου συνεργάζονται στενά στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των δράσεών τους.

Η κυκλοφορία των φορτηγών διεθνών μεταφορών παραμένει διακοπεί στα δύο μπλόκα, ενώ η ενίσχυση των σημείων συγκέντρωσης συνεχίζεται. Όπως δήλωσαν ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγγελακούδης, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες.

Στο Τελωνείο των Κήπων, η διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων προς και από την Τουρκία πραγματοποιείται κανονικά. Από τη γείτονα χώρα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως τα θαλασσινά, μέτρο που ισχύει από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, περίπου 350 φορτηγά παραμένουν σταθμευμένα στην Εγνατία Οδό, καθώς καθημερινά επιτρέπεται η διέλευση 50 έως 70 οχημάτων προς την Τουρκία. Από την τουρκική πλευρά, ο αριθμός των εγκλωβισμένων φορτηγών εκτιμάται σε περίπου 1.000. Ο ίδιος σημειώνει ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή επαγγελματιών εστίασης και τοπικών φορέων, έχει αναλάβει την παροχή γευμάτων στους επαγγελματίες οδηγούς που παραμένουν αποκλεισμένοι στο τελωνείο.

Τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν ο Δήμος Ορεστιάδας, καθώς και η πλειοψηφία των φορέων και συλλόγων του βορείου Έβρου, όπως υπογραμμίζει ο κ. Αγγελακούδης.

Ενόψει της νέας Γενικής Συνέλευσης στο μπλόκο της Νίκαιας την ερχόμενη εβδομάδα, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων επισημαίνουν ότι το επίκεντρο των κινητοποιήσεων δεν αφορά τον χρόνο πληρωμής ή τα ποσά των ενισχύσεων. Όπως τονίζουν, το ζητούμενο είναι η αλλαγή της αγροτικής πολιτικής, η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και η καθιέρωση ενός ουσιαστικού, διαρκούς διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων, που θα αποκαταστήσει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των τελευταίων ετών.