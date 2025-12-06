Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ φαίνεται πως έκανε αυτό που μέχρι πρότινος απέφευγε: παραδέχθηκε ότι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματά του, το φιλόδοξο όραμα του Metaverse, δεν αποδίδει. Μετά από χρόνια επενδύσεων που ξεπερνούν τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχείς προσπάθειες να μεταμορφώσει τη Meta σε πρωτοπόρο της εικονικής πραγματικότητας, η εταιρεία πραγματοποιεί μια από τις πιο ριζικές αναδιαρθρώσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Meta προχωρά σε σημαντικές περικοπές στο τμήμα Reality Labs – τη μονάδα πίσω από το Metaverse, τις συσκευές VR και τις πλατφόρμες εικονικού κόσμου. Η μείωση του προϋπολογισμού για το 2026 αναμένεται να φτάσει έως και το 30%, ένα ποσοστό που σηματοδοτεί την επίσημη, έστω και άτυπη, αποδοχή ότι το project δεν πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει η εταιρεία.

Η απόφαση έχει και ανθρώπινο κόστος. Η Meta αναμένεται να προχωρήσει σε νέο κύμα απολύσεων, με αρκετές θέσεις στον τομέα του Metaverse να τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση. Το Reality Labs, που για χρόνια λειτουργούσε ως «εργαστήριο του μέλλοντος» της Meta, βρίσκεται τώρα σε φάση περιορισμού και επαναπροσδιορισμού.

Οι λόγοι είναι πολλοί και αλληλένδετοι. Η ζήτηση για συσκευές VR παραμένει χαμηλότερη από τις προσδοκίες. Το ενδιαφέρον για εικονικούς κόσμους δεν εκτοξεύτηκε ποτέ. Το κοινό δεν φαίνεται έτοιμο να ζήσει, να εργαστεί ή να κοινωνικοποιηθεί μέσα σε ένα ψηφιακό σύμπαν όπως αυτό που οραματιζόταν ο Ζούκερμπεργκ. Επιπλέον, οι υψηλές ζημίες του Reality Labs πίεζαν εδώ και καιρό τη Meta, ενώ οι μέτοχοι ζητούσαν πιο «γηπεδικές» επιλογές που μπορούν να αποδώσουν άμεσα.

Την ίδια στιγμή, το περιβάλλον της τεχνολογίας αλλάζει ραγδαία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο έχει κεντρικό ρόλο στον ανταγωνισμό, αλλά αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό καινοτομίας για εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Amazon. Η Meta δεν θέλει να μείνει έξω από αυτό το κύμα. Γι’ αυτό και προχωρά σε ανακατανομή πόρων, τοποθετώντας το μεγαλύτερο μέρος των μελλοντικών επενδύσεών της στην AI.

Ο Ζούκερμπεργκ εμφανίζεται αποφασισμένος να μετατρέψει τη Meta σε ισχυρό παίκτη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, προωθώντας νέα μοντέλα, εργαλεία και συστήματα που θα ενσωματωθούν στις πλατφόρμες της – από το Facebook και το Instagram μέχρι το WhatsApp. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά αυτή τη φορά συμβαδίζει με μια παγκόσμια τάση που ήδη αλλάζει την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Το Metaverse μπορεί να μην «πέθανε», αλλά σίγουρα δεν είναι πλέον ο πυλώνας πάνω στον οποίο η Meta χτίζει το μέλλον της. Το νέο επίκεντρο είναι ξεκάθαρο: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Meta αφήνει πίσω της το πιο φιλόδοξο – και ίσως το πιο ακριβό – όραμα της ιστορίας της, και στρέφεται στη νέα εποχή όπου θα κριθεί εκ νέου αν το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Ζούκερμπεργκ θα αποδώσει.