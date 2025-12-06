Τη δύναμη της κακοκαιρίας Byron, αποκαλύπτουν εικόνες από drone από τον Θερμαϊκό Κόλπο στην Πλάκα Λιτοχώρου και τα Καλύβια Βαρικού, στην Πιερία.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού άλλαξε χρώμα.

Αιτία είναι οι ορμητικοί χείμαρροι που παρέσυραν τόνους φερτών υλικών, ξύλα και λάσπη, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα αλλάζοντας, κυριολεκτικά, το χρώμα της σε καφέ. Κατά την ανάμιξή τους, δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική διχρωμία σε μεγάλη ακτίνα στα νερά του Θερμαϊκού, που φανερώνει και το καταστροφικό μέγεθος της κακοκαιρίας Byron.