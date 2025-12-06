Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από διάφορες περιοχές της χώρας, με το Νεοχώρι Χαλκιδικής να ξεχωρίζει, καθώς σημείωσε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής των τελευταίων ημερών. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βλυχάδα Αττικής, όπου καταγράφηκαν 265 χιλιοστά βροχής.

Σύμφψνα με το meteo, επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα και κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά το 3ήμερο 04-06/12.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς. Επιπλέον, 5 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Στη 3η θέση έρχεται η Μακρινίτσα με 239 χιλιοστά βροχής, ενώ στην 4η τα Ριζώματα Ημαθίας με 223 χιλοστά.

Στην 5η θέση βρίσκεται και πάλι η Χαλκιδική και συγκεκριμένα η Μεγάλη Παναγιά με 211 χιλιοστά ενώ στη 6η θέση το Βαρικό Πιερίας με 194 χιλιοστά, στην 7η το Σέλι με 190 χιλιοστά και στην 8η η Πορταριά Μαγνησίας με 182 χιλιοστά βροχής.