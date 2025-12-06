Έως το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Ωστόσο, τα φαινόμενα της κακοκαιρίας «BYRON» δείχνουν σταδιακά σημάδια ύφεσης, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε στο επίπεδο πορτοκαλί.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα, συνοδευόμενα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους κατά διαστήματα.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική) έως τις πρωινές ώρες.

β. Στην ανατολική Μακεδονία, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, έως τις πρωινές ώρες.

γ. Στη Θεσσαλία, επίσης έως τις πρωινές ώρες.

δ. Στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, έως τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία «BYRON» έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Λακωνία και η Μεσσηνία.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, η κατάσταση στους δρόμους παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί σχεδόν παντού, με εξαίρεση δύο σημεία.

Συγκεκριμένα, παραμένουν κλειστές η οδός Περάματος στη Νέα Πέραμο, από το ύψος της Αγίας Τριάδας προς το λιμάνι, καθώς και η Ιρλανδική διάβαση στη λεωφόρο Βραυρώνας, στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου έως και το πρωί της Παρασκευής, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Αττική, στις περιοχές Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα.

Συντονισμός για την αποκατάσταση των ζημιών

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, πραγματοποιείται σήμερα σύσκεψη στο δημαρχείο Μεγαρέων, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου. Στόχος είναι ο συντονισμός των ενεργειών και η καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναπτύσσονται από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε άλλες πληγείσες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης για τους πληγέντες από την κακοκαιρία «BYRON».