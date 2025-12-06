Η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι διεκόπη μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομής, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα. Τα φαινόμενα αυτά επηρέασαν σημαντικά την υποδομή της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας. Αντίστοιχα, η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, και σύμφωνα με οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τα δρομολόγια των δύο αμαξοστοιχιών στο τμήμα μεταξύ Λάρισας και Λειανοκλαδίου θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Οι 280 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC51 αναχώρησαν με λεωφορεία στις 09:15 από τη Λάρισα με προορισμό το Λειανοκλάδι. Οι 350 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC50 αναχώρησαν στις 09:39 από το Λειανοκλάδι με κατεύθυνση τη Λάρισα.

Μετά την οδική μεταφορά, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, «Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας που βρίσκεται εντός των αμαξοστοιχιών παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών».