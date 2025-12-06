Μία νέα ανάρτηση σχετικά με την κακοκαρία Byron έκανε ο Γιάννης Καλλιάνος ο οποίος παραθέτοντας σχετικούς χάρτες ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η σύγκριση των δύο χαρτών δείχνει ότι πάνω από το 95% της αρχικής μου πρόγνωσης επαληθεύτηκε. Αυτό δεν το γράφω για να “ευλογήσω τα γένια μου” ούτε για να πω ότι είμαι αλάνθαστος, κανείς μας δεν είναι. Το γράφω γιατί αποδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό: Η μετριοπαθής, τεκμηριωμένη και ακριβής πρόγνωση σώζει ζωές, προστατεύει περιουσίες και βοηθά θεσμούς, επαγγελματίες και πολίτες να οργανωθούν σωστά. Όταν κάνουμε δημόσια ενημέρωση, το ζητούμενο δεν είναι οι κραυγές ούτε η δραματοποίηση. Δεν βοηθούν».

Ο Γιάννης Καλλιάνος απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με τον ρόλο του στην ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για θέματα αποστολής ειδοποιήσεων 112 και προγνώσεων καιρού.

Όπως αναφέρει, «στα 6,5 χρόνια που είμαι Βουλευτής του Νοτίου τομέα της Αθήνας, ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη ή η πρόγνωσή μου από το Υπουργείο». Ο ίδιος προσθέτει ότι ενδεχομένως να του ζητήθηκε μία φορά στο παρελθόν, όταν Υπουργός ήταν ο κ. Κικίλιας.

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι η ειδίκευσή του και το διδακτορικό που ολοκληρώνει σχετίζονται άμεσα με την πρόγνωση του καιρού και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Διευκρινίζει, ωστόσο, πως η τοποθέτησή του δεν αποσκοπεί στη μείωση του έργου του Υπουργείου ή των στελεχών του, αλλά γίνεται για να απαντήσει με σαφήνεια στα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα των πολιτών. Στην πρόγνωση του καιρού δεν υπάρχουν «Θεοί», τονίζει μάλιστα χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Υπάρχει όμως ευθύνη, επιστήμη και αδιάκοπη προσπάθεια»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Αν έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά, θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο :

Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας έναν συνδυαστικό χάρτη: από τη μία, τον αρχικό προγνωστικό χάρτη που είχα εκδώσει πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία, με τις περιοχές που είχαν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να δεχθούν τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες (καφέ χρώματα) μέσα στον οποίο με ροζ χρώματα φαίνονται οι περιοχές όπου τελικά δέχθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, και από την άλλη, τον τελικό χάρτη των συνολικών υψών βροχής του τριημέρου, όπως καταγράφηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (παρουσιάζει τις ίδιες ροζ περιοχές που έχω βάλει στον πρώτο χάρτη)

Η σύγκριση των δύο χαρτών δείχνει ότι πάνω από το 95% της αρχικής μου πρόγνωσης επαληθεύτηκε. Αυτό δεν το γράφω για να «ευλογήσω τα γένια μου» ούτε για να πω ότι είμαι αλάνθαστος, κανείς μας δεν είναι. Το γράφω γιατί αποδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό:

👉 Η μετριοπαθής, τεκμηριωμένη και ακριβής πρόγνωση σώζει ζωές, προστατεύει περιουσίες και βοηθά θεσμούς, επαγγελματίες και πολίτες να οργανωθούν σωστά.

Όταν κάνουμε δημόσια ενημέρωση, το ζητούμενο δεν είναι οι κραυγές ούτε η δραματοποίηση. Δεν βοηθούν.

Το ζητούμενο είναι :

– Να αποτυπώνουμε όσο γίνεται πιστότερα την πραγματικότητα που έρχεται,

– Να μη φοβίζουμε τον κόσμο,

– Να βοηθάμε τα νοικοκυριά να προετοιμαστούν,

– Να δίνουμε στα συνεργεία και στους επαγγελματίες χρόνο για δράση,

– Να στηρίζουμε την οικονομική δραστηριότητα και τις μετακινήσεις,

– Να συνδράμουμε στην επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων.

Αν ο ρόλος μας ασκείται με σύνεση και επιστημονική ακρίβεια, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα για όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής, όλους τους Δημάρχους του Νότιου Τομέα Αττικής (και όχι μόνο), όλους τους Δημάρχους από όλη την περιφέρεια, όλους τους Βουλευτές που ενδιαφέρθηκαν με αγωνία για τις περιοχές τους, αλλά και όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπιστεύθηκαν την επιστημονική μου άποψη και τις προγνώσεις μου. Πραγματικά, κάθε 10 λεπτά μιλούσα με όλους τους παραπάνω και προσπαθούσα να τους κατευθύνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κουράστηκα πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες διότι παράλληλα είχα την ευθύνη μέσω των δελτίων καιρού και των εκπομπών του MEGA που εργάζομαι, ώστε να ενημερώσω σωστά τους πολίτες. Και όφειλα προς όλους τους πολίτες, σε κάθε γωνιά της χώρας, να προσπαθήσω τα μέγιστα ώστε να γνωρίζουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το τι θα συμβεί.

Και κάτι ακόμη, με απόλυτη διαφάνεια:

Πολλοί από εσάς με ρωτήσατε γιατί δεν ενημερώνω επίσημα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το πότε θα πρέπει να στέλνεται το 112 ή γενικά με τις προγνώσεις μου, δεδομένου ότι η ειδίκευσή μου -και το Διδακτορικό που ολοκληρώνω σε λίγους μήνες- αφορούν ακριβώς την πρόγνωση του καιρού και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Η απάντηση είναι απλή:

Στα 6,5 χρόνια που είμαι Βουλευτής του Νοτίου τομέα της Αθήνας, ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη ή η πρόγνωσή μου από το Υπουργείο. Ίσως παλιά, μια φορά, όταν Υπουργός ήταν ο κ. Κικίλιας, αν θυμάμαι καλά.

Αυτό δεν μειώνει ασφαλώς σε τίποτα το έργο και την προσπάθεια των στελεχών του αλλά και του εκάστοτε Υπουργού, ούτε ψέγω κανέναν. Το γράφω μόνο και μόνο επειδή με ρωτάτε -και δικαίως- δημόσια και εκατοντάδες φορές το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Άρα θέλησα να σας απαντήσω ξεκάθαρα και με σεβασμό.

Στην πρόγνωση του καιρού δεν υπάρχουν «Θεοί».

Υπάρχει όμως ευθύνη, επιστήμη και αδιάκοπη προσπάθεια.

Όσο περισσότερο προσεγγίζουμε με νηφαλιότητα και ακρίβεια την πραγματικότητα που έρχεται, τόσο καλύτερα μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, τις πόλεις μας και την καθημερινότητά μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε το κείμενό μου.

Πάντα θα είμαι δίπλα στον πολίτη.