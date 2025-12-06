Η στεγαστική κρίση και οι αυξανόμενες τιμές ακινήτων οδηγούν πολλούς είτε στην αγορά παλαιών σπιτιών είτε στην ανακαίνιση κατοικιών που ήδη κατέχουν. Τα περισσότερα από αυτά χρειάζονται επισκευές ή ενεργειακές βελτιώσεις για να γίνουν άνετα, λειτουργικά και οικονομικά στη χρήση. Ευτυχώς, υπάρχουν προγράμματα που καλύπτουν μεγάλο μέρος των δαπανών και κάνουν τη διαδικασία πιο προσιτή.

Πρώτα Βήματα για Ανακαίνιση ή Ενεργειακή Αναβάθμιση

Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες:

1. Επικοινωνήστε με μηχανικό ή ενεργειακό επιθεωρητή.

2. Κάντε αποτύπωση του ακινήτου και ενεργειακή μελέτη.

3. Καθορίστε ποιες εργασίες χρειάζονται και το κόστος τους.

4. Εκδώστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο, είτε πρόκειται για σπίτι που αγοράζετε είτε για κατοικία που ήδη έχετε.

Εργασίες που επιδοτούνται

Μόνωση ταράτσας και εξωτερικών τοίχων: μειώνει υγρασία και ενεργειακές απώλειες.

Αντικατάσταση κουφωμάτων: νέα τζάμια για καλύτερη μόνωση, ασφάλεια και ηχομόνωση.

Συστήματα θέρμανσης/ψύξης: αντλίες θερμότητας για οικονομία και περιβαλλοντική φιλικότητα.

Ηλιακός θερμοσίφωνας: εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80%.

Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, δάπεδα, πλακάκια, τέντες για ολοκληρωμένη αναβάθμιση.

Κύρια προγράμματα επιδοτήσεων

Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών: καλύπτει έως 90% του κόστους (έως 36.000€) και αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. με άδεια έως 1990.

Εξοικονομώ: επιδότηση 50-100% για ενεργειακή αναβάθμιση ανάλογα με εισόδημα.

Ανακαινίζω – Νοικιάζω: για κενά σπίτια έως 100 τ.μ., επιδότηση έως 60%, φοροαπαλλαγή με τριετή μίσθωση.

Αναβαθμίζω το σπίτι μου: δάνειο 5.000-25.000€ με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για ενεργειακές βελτιώσεις.

Σπίτι μου 2: χαμηλότοκα δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, για ηλικίες 25-50 ετών.

Αυθαίρετα και ανακαινίσεις

Ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων μπορούν να μειώσουν κατά 50% το πρόστιμο εάν παράλληλα κάνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.