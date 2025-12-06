Με το νέο νομοσχέδιο, όσοι έχουν κάνει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης αποκτούν πλέον τα ίδια δικαιώματα με τα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί. Αυτό σημαίνει ότι ο επιζών σύντροφος μπορεί να κληρονομήσει όπως θα συνέβαινε σε έναν γάμο.

Ακόμη και για ζευγάρια που δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, υπάρχει ειδική διάταξη. Δηλαδή, αν ο επιζών σύντροφος ζούσε μαζί με τον θανόντα τουλάχιστον τρία χρόνια και δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς με κληρονομικό δικαίωμα, η περιουσία του θανόντος περνά στον σύντροφο αντί να πάει στο δημόσιο.

Για να εξασφαλιστεί η κληρονομιά σε αυτή την περίπτωση, ο επιζών σύντροφος πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσα σε τέσσερις μήνες από τον θάνατο του διαθέτη. Η προθεσμία αυτή είναι κρίσιμη, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενεργήσει γρήγορα, ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματά του.

Η αλλαγή αυτή φέρνει σαφήνεια και ισότητα, αναγνωρίζοντας ότι η συμβίωση, είτε με γάμο είτε με σύμφωνο, συνοδεύεται από νομικά δικαιώματα που προστατεύουν τον επιζώντα σύντροφο και την οικογενειακή ζωή.