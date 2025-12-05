Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.
Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Διογένη, Σάββα, Σάβα, Σαββούλη, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη *
Παγκόσμιες ημέρες
Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
Ανατολή ήλιου: 07:26 – Δύση ήλιου: 17:05
🌕 Σελήνη 15.3 ημερών
