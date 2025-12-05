Μέσω της κακοκαιρίας Byron, το BLUE STAR 1 προσέγγισε εκτάκτως το λιμάνι των Καμαρών στη Σίφνο το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να μεταφέρει ένα 10χρονο παιδί που χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο. Το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από Σούδα προς Μήλο, πραγματοποίησε παράκαμψη προκειμένου να εξυπηρετήσει την επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με το zapranews.gr.

Η άφιξη σημειώθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με έντονη βροχή, αστραπές και βροντές. Παρά τις δυσκολίες, ο έμπειρος καπετάνιος Γιάννης Σιγάλας κατάφερε να δέσει το πλοίο με την πρώτη προσπάθεια. Αμέσως μετά την επιβίβαση του παιδιού, το BLUE STAR 1 αναχώρησε για Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο από Σίφνο προς Πειραιά είναι την Κυριακή, με αποτέλεσμα η διακομιδή να μην μπορεί να περιμένει.

Στο λιμάνι βρέθηκε και η δήμαρχος Σίφνου, συμμεριζόμενη την αγωνία των κατοίκων για την εξέλιξη της επιχείρησης. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις της νησιωτικότητας στα ζητήματα υγείας και την ανάγκη για συχνότερη ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Η σημερινή εμπειρία κατέδειξε στην πράξη πόσο κρίσιμη μπορεί να αποδειχθεί η δρομολόγηση των δύο καθημερινών πλοίων από και προς Ηράκλειο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.