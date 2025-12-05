Η Αστυνομία στο Αγρίνιο προχώρησε στη σύλληψη τριών μαθητριών, ηλικίας 13 ετών, οι οποίες κατηγορούνται για περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σε βάρος συμμαθήτριάς τους.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης μια μαθήτρια Γυμνασίου, ύστερα από προτροπή των άλλων δύο, φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη συνομήλική τους, την οποία φέρονται να παρενοχλούν συστηματικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε άτομο που θεωρείται αδύναμο, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων λόγω παραμέλησης της εποπτείας τους.

Από τη προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τις τελευταίες δυο εβδομάδες οι δυο κατηγορούμενες ανήλικες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη, ενώ προχθές το μεσημέρι η μια ανήλικη συλληφθείσα έπειτα από παρότρυνση των δυο ανηλίκων συγκατηγορούμενών της, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη παθούσα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων (για σωματική βλάβη και εξύβριση) και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.