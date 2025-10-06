Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τις λιγότερο γνωστές στιγμές της ζωής του στη φυλακή, όπου βρέθηκε λόγω οικονομικών δυσκολιών και οφειλών προς το Δημόσιο. Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στις συνθήκες που αντιμετώπισε και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, τονίζοντας πως η περίοδος αυτή λειτούργησε για τον ίδιο ως χρόνος εσωτερικής αναζήτησης και προσωπικής ανασύνταξης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές»: «Επειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι “με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω”. Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα Έβγαινα στον διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι».

Παράλληλα, περιέγραψε και τα περιστατικά εκφοβισμού που αντιμετώπισε. «Αναθεώρησα κάποια πράγματα για μένα και έκανα, αυτό που λέμε, restart. Τι μπούλινγκ, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι “Πυρήνες της φωτιάς” οι οποίοι “κύριε Γαβαλά” έλεγαν και το εννοούσαν», σημείωσε.

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό με έναν συγκρατούμενο που τον εκφόβιζε τον ανάγκασε να επινοήσει μια έξυπνη τακτική, χρησιμοποιώντας το χιούμορ του. «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη motra. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο “motra”, “motra”. Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή.

Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω την διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα τι σημαίνει το motra. Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα “άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σε άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;”. Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή», ανέφερε.

Επίσης, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αποχαιρετήσει τη ζωή, αποκαλύπτοντας την τεφροδόχο που έχει ήδη σχεδιάσει και τις λεπτομέρειες που έχει φανταστεί για την κηδεία του. Ο γνωστός σχεδιαστής έδειξε στον τηλεοπτικό φακό την «φανταχτερή» τεφροδόχο που έχει σχεδιάσει, τονίζοντας πως όλα έχουν προγραμματιστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

«Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη. Έχω πει ότι η στάχτη μου που θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο. Αυτό το L.G θα πει Le Glamour, θα πεταχτεί στον Κορινθιακό και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη “Ανεπανάληπτος”», δήλωσε, εξηγώντας πως η μουσική επιλογή συμβολίζει μια ιδιότητα που δεν παραδέχτηκε ποτέ όσο ζούσε. «Θα ήθελα να ακούγεται το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου που λέει “ανεπανάληπτος” γιατί ας μ’ αφήσει να είμαι εγωιστής φεύγοντας και να λέω ότι είμαι ανεπανάληπτος! Αφού δεν το είπα στη ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.