Νέα ανάλυση της οργάνωσης PAN Europe αποκαλύπτει ανησυχητικές συγκεντρώσεις οξέος τριφθοροοξικού σε βασικά τρόφιμα, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων PFAS.

Ένα νέο ευρωπαϊκό δείγμα τροφίμων φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των λεγόμενων «αιώνιων χημικών». Σύμφωνα με μελέτη της PAN Europe, προϊόντα δημητριακών που καταναλώνονται καθημερινά σε 16 χώρες της ΕΕ –ανάμεσά τους και η Ισπανία– περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις οξέος τριφθοροοξικού (TFA), ενός εξαιρετικά ανθεκτικού και τοξικού για την αναπαραγωγή χημικού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το πιο επιβαρυμένο τρόφιμο είναι ένα τυπικό δημητριακό πρωινού, όπου οι συγκεντρώσεις ξεπερνούν κατά 100 φορές εκείνες του νερού βρύσης.

Συνολικά, το 81,5% των δειγμάτων βρέθηκε μολυσμένο με TFA. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε ψωμί ολικής άλεσης που αγοράστηκε στο Βέλγιο, ενώ χαμηλότερες εντοπίστηκαν σε τυρί από την Ουγγαρία. Η παρουσία του χημικού εντοπίστηκε και σε άλλα βασικά προϊόντα, όπως ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα και παιδικά μπισκότα, στοιχείο που υποδηλώνει τη διείσδυση των PFAS σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.

Το TFA, προϊόν διάσπασης φυτοφαρμάκων και φθοριούχων αερίων, χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ανθεκτικότητα, κινητικότητα στο περιβάλλον και τοξικότητα. Μελέτες το συνδέουν με μειωμένη ποιότητα σπέρματος, καθώς και με επιπτώσεις στη λειτουργία του θυρεοειδούς, του ήπατος και του ανοσοποιητικού. Επειδή είναι υδατοδιαλυτό, συσσωρεύεται σε νερό και έδαφος και περνά εύκολα σε καλλιέργειες, κάτι που εξηγεί τις υψηλές συγκεντρώσεις σε τρόφιμα όπως το ψωμί και η πάστα.

Η PAN Europe προειδοποιεί ότι όλες οι εξεταζόμενες ποσότητες υπερέβησαν τα επιτρεπόμενα όρια καταλοίπων και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν άμεσα στην απαγόρευση των φυτοφαρμάκων PFAS και στη συστηματική παρακολούθηση του TFA στα τρόφιμα. Αν και έχουν ήδη τεθεί περιορισμοί σε ορισμένα προϊόντα καταναλωτή, η συζήτηση για μια εκτενέστερη μεταρρύθμιση των κανονισμών χημικών της ΕΕ φαίνεται πως γίνεται πλέον πιο επείγουσα από ποτέ