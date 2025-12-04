Οι New York Times ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του Πενταγώνου, καταγγέλλοντας τα νέα περιοριστικά μέτρα που, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζουν το αμερικανικό Σύνταγμα και πλήττουν την ελευθερία του Τύπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ – το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ μετονόμασε πρόσφατα σε «υπουργείο Πολέμου» – ενίσχυσε σημαντικά τον έλεγχό του επί των δημοσιογράφων. Σε πρόσφατο έγγραφο, που προκάλεσε αντιδράσεις σχεδόν σε ολόκληρο τον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, το υπουργείο ζητά από τους διαπιστευμένους συντάκτες να αποφεύγουν τη δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη έγκριση, με την απειλή αφαίρεσης της διαπίστευσής τους.

Η προσφυγή των New York Times κατατέθηκε σε δικαστήριο της Ουάσιγκτον. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι νέοι κανόνες παραβιάζουν την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει πέντε θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ αυτών και την ελευθερία του Τύπου.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, η κυβέρνηση «επιδιώκει να περιορίσει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να κάνουν ό,τι έκαναν πάντα: να θέτουν ερωτήσεις στους αξιωματούχους της κυβέρνησης και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για να παρουσιάζουν τα γεγονότα, πέραν των επίσημων ανακοινώσεων».

Το επίμαχο έγγραφο εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική περιορισμού της πρόσβασης στο υπουργείο Άμυνας, τον μεγαλύτερο εργοδότη των ΗΠΑ με προϋπολογισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο έχει απομακρύνει οκτώ μέσα ενημέρωσης από τα γραφεία του στο Πεντάγωνο – μεταξύ αυτών τους New York Times, την Washington Post και το CNN – ενώ οι συνεντεύξεις Τύπου έχουν μειωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι που εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο κτίριο υποχρεώνονται πλέον να συνοδεύονται από υπαλλήλους σε ορισμένες ζώνες, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές, περιορίζει περαιτέρω τη διαφάνεια και την ανεξάρτητη ενημέρωση.