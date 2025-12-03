Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν χθες συνομιλίες στη Μόσχα, με φόντο τις πρόσφατες επιτυχίες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο των μαχών είχε θετικό αντίκτυπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε πριν από τις συνομιλίες, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπως του ανέφεραν οι στρατιωτικοί του διοικητές. Το Κίεβο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται.

Επιπτώσεις στο κλίμα των συνομιλιών

Ο Ουσακόφ, μιλώντας μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρετ Κούσνερ, ανέφερε ότι «η πορεία και η φύση των διαπραγματεύσεων, φυσικά, επηρεάστηκαν από τις επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων στο πεδίο της μάχης».

Πρόσθεσε ότι «οι Ρώσοι στρατιώτες μας, μέσω των στρατιωτικών τους κατορθωμάτων, έχουν συμβάλει σε μια πιο θετική αξιολόγηση των δρόμων προς μια ειρηνική διευθέτηση από τους ξένους εταίρους μας», εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχεια των επαφών.

Ελπίδα για αλλαγή στάσης της Δύσης

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θα υιοθετήσουν «μια πιο ισορροπημένη στάση και αντίληψη για αυτό που συμβαίνει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με ουκρανικούς χάρτες, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον πάνω από το 19% της Ουκρανίας, δηλαδή περίπου 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πρόοδος αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση μόλις 1% του εδάφους σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, αν και το 2025 η ρωσική προέλαση σημείωσε ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με το 2022.