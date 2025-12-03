Απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης σε γυναίκα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο Λος Άντζελες, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η γυναίκα είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της όταν ένας άστεγος άνδρας την πλησίασε και επιχείρησε να της επιτεθεί σεξουαλικά. Εκείνη προσπάθησε να αμυνθεί, ωστόσο ο δράστης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυνατός.

Ένας περαστικός επενέβη την τελευταία στιγμή και κατάφερε να τη σώσει, ενώ ο δράστης διέφυγε και παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες.

ΗΠΑ

Στο Ανατολικό Χόλιγουντ, ο πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας Ρίτσαρντ Ρεσίνος έσπευσε σε σπίτι που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και έσωσε ένα 7χρονο κορίτσι που είχε εγκλωβιστεί.

Αμέσως ειδοποίησε τους συναδέλφους του, οι οποίοι έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και απεγκλώβισαν σώα και την υπόλοιπη οικογένεια. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα στα πόδια.

Η τοπική κοινότητα και οι συνάδελφοί του εξήραν το θάρρος του πυροσβέστη, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ρωσία

Στο Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας. Ένας άνδρας, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας φαγητού, πλησιάζει μια ηλικιωμένη γυναίκα και χωρίς προφανή λόγο τη χτυπά με δύναμη στο κεφάλι.

Η γυναίκα πέφτει στο έδαφος και τραυματίζεται σοβαρά, ενώ ο δράστης απομακρύνεται ψύχραιμα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το πρόσωπό του έχει καταγραφεί καθαρά από τις κάμερες.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Το βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να ζητούν τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία του.