Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωρά στον πλήρη αποκλεισμό της πρόσβασης στο Roblox, μια από τις πιο δημοφιλείς παγκόσμιες πλατφόρμες παιχνιδιών για παιδιά και εφήβους.

Η αιτιολόγηση της απόφασης βασίζεται σε ισχυρισμούς περί «LGBT προπαγάνδας», «εξτρεμιστικού περιεχομένου» και «ηθικής επιβάρυνσης των ανηλίκων». Πρόκειται για μία από τις πιο ακραίες κινήσεις της Μόσχας στον χώρο των ψηφιακών μέσων, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυστηροποίησης του ελέγχου στο διαδίκτυο και τη δημόσια έκφραση.

Το Roblox δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά μια ολόκληρη διαδραστική πλατφόρμα δημιουργίας και κοινωνικής δικτύωσης. Η ουσία του βρίσκεται στο ότι οι ίδιοι οι χρήστες –πολλοί από αυτούς παιδιά 7 έως 16 ετών– μπορούν να δημιουργούν δικούς τους ψηφιακούς κόσμους, mini-games, εμπειρίες και περιβάλλοντα. Μοιάζει περισσότερο με έναν τεράστιο εικονικό χώρο δημιουργίας και εξερεύνησης παρά με ένα παραδοσιακό videogame.

Χιλιάδες τίτλοι δημιουργούνται καθημερινά από developers, μικρούς και μεγάλους, ενώ η πλατφόρμα λειτουργεί και ως μια μορφή κοινωνικής πλατείας, όπου τα παιδιά συνομιλούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η ελευθερία, όμως, είναι και ο λόγος που πυροδοτεί συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια, τον έλεγχο περιεχομένου και την προστασία των ανηλίκων.

Το ρωσικό κράτος ισχυρίζεται ότι στο Roblox κυκλοφορεί περιεχόμενο που, σύμφωνα με τις αρχές, παραβιάζει πρόσφατους νόμους περί «απαγόρευσης LGBT προπαγάνδας» και προβολής «αντιρωσικών, εξτρεμιστικών» ιδεών. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανησυχίες για την ασφάλεια ανηλίκων, επαφές με αγνώστους και πιθανή έκθεση σε ακατάλληλο υλικό.

Ουσιαστικά, η Μόσχα χρησιμοποιεί το Roblox ως ακόμη ένα πεδίο εφαρμογής της αυστηρής ψηφιακής πολιτικής της. Στο στόχαστρο δεν βρίσκεται μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά το σύνολο της ανεξέλεγκτης διαδικτυακής δημιουργίας που ξεφεύγει από τον κρατικό έλεγχο.

Για τους νέους στη Ρωσία, η απαγόρευση αυτή δεν είναι απλώς η διακοπή ενός παιχνιδιού. Το Roblox, λόγω της φύσης του, λειτουργεί ως χώρος κοινωνικοποίησης, δημιουργικής έκφρασης, συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως προγραμματισμός, σχεδιασμός και επίλυση προβλημάτων.

Η απώλεια πρόσβασης σημαίνει:

Απομάκρυνση από έναν διεθνή ψηφιακό χώρο δημιουργίας, όπου οι νέοι μπορούσαν να χτίσουν ιδέες, εμπειρίες και κοινότητες.

Περιορισμό στη σύγχρονη μορφή «ψηφιακής κοινωνικότητας», που αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των παιδιών.

Μετατόπιση σε εναλλακτικές πλατφόρμες, πιθανώς λιγότερο ασφαλείς ή λιγότερο ελεγχόμενες.

Η απαγόρευση του Roblox δεν αφορά μόνο τη ρωσική κοινωνία – επηρεάζει και τις διεθνείς ισορροπίες στον χώρο της τεχνολογίας και της ψηφιακής νεανικής κουλτούρας. Δείχνει πώς τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιούν τα videogames ως φορείς κοινωνικής πολιτικής και ιδεολογικών γραμμών. Το Roblox, με την ανοιχτή του φύση, γίνεται σύμβολο μιας σύγκρουσης: ανάμεσα στην ελευθερία της δημιουργίας και την επιθυμία απόλυτου κρατικού ελέγχου.

Η απόφαση ανοίγει τη συζήτηση για το πώς θα μοιάζει το ψηφιακό περιβάλλον της Ρωσίας τα επόμενα χρόνια. Με τον αποκλεισμό μεγάλων παγκόσμιων πλατφορμών, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι παιχνίδια, δημιουργείται μια γενιά που μεγαλώνει σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο αποκλεισμός του Roblox είναι ένα ακόμη κομμάτι αυτού του παζλ: μια κίνηση που σηματοδοτεί ότι ο ψηφιακός έλεγχος δεν είναι απλώς τεχνολογικός, αλλά βαθιά πολιτικός και πολιτισμικός.