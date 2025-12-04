Ο 26χρονος Landon Germanotta–Mills, που παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος μέσω της πλατφόρμας Underground Media Network, συνελήφθη στην Αυστραλία, καθώς – σύμφωνα με την αστυνομία – η «δημοσιογραφική» του δραστηριότητα λειτουργούσε ως κάλυψη. Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) τον θεωρούν τον φερόμενο ηγετικό κρίκο διεθνούς κυκλώματος διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και βρεφών έως 12 μηνών, με «σατανικά» και «τελετουργικά» στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας, συνελήφθησαν επίσης τρεις άνδρες ηλικίας 39, 42 και 46 ετών σε περιοχές του Σίδνεϊ, όπως το Waterloo, το Ultimo και το Malabar. Οι αρχές κατέσχεσαν χιλιάδες βίντεο που αποτυπώνουν φρικιαστικές πράξεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Germanotta-Mills περιλαμβάνουν διάθεση, κατοχή και πρόσβαση σε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, καθώς και κατοχή ή διανομή υλικού με περιεχόμενο ζωοφιλίας. Η επικεφαλής των ερευνών, Jayne Doherty, χαρακτήρισε το υλικό «απάνθρωπο και απεχθές», σημειώνοντας πως πρόκειται για «κακοποίηση μέσα από σύμβολα και τελετές» που προκαλούν «ιδιαίτερη φρίκη».

Η διπλή ταυτότητα του φερόμενου δράστη

Ο Germanotta-Mills παρουσιαζόταν μέχρι πρόσφατα ως άνθρωπος που «βασίζεται στην αλήθεια» και «αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη όταν οι θεσμοί αποτυγχάνουν», δηλώνοντας ότι το δίκτυό του λειτουργεί για «επιζώντες, καταγγέλλοντες και φωνές της κοινότητας». Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα φαίνεται να υπήρχε μια σκοτεινή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δίκτυο είχε επαφές με διεθνείς πλατφόρμες και συμμετείχε σε ένα οργανωμένο σχήμα που αναδεικνύει τον βαθμό διασύνδεσης των κυκλωμάτων παιδικής κακοποίησης στον παγκόσμιο κυβερνοχώρο.

Οι τέσσερις άνδρες έχουν προφυλακιστεί χωρίς δυνατότητα εγγύησης, ενώ η δίκη τους έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί τον Ιανουάριο του 2026.