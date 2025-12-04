Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το δείπνο που επρόκειτο να παραθέσει το βράδυ της Πέμπτης σε 33 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση με τους βουλευτές ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.

Θα ήταν το πρώτο «τραπεζωμα» του πρωθυπουργού με μέλη της γαλάζιας ΚΟ, καθώς σκοπεύει να συναντήσει όλους όσοι μετέχουν και στις υπόλοιπες επιτροπές.

Αυτό είχε αποφασιστεί μετά από το ραντεβού του Μητσοτακη με περίπου 50 βουλευτές για «καφέ» στο Εντευκτήριο της Βουλής στις 14 Νοεμβρίου