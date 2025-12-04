Το καιρικό σύστημα BYRON θα επηρεάσει αύριο Παρασκευή (5/12) το σύνολο της χώρας, προκαλώντας αυξημένη συννεφιά και εκτεταμένες βροχές, με ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια, ενώ σε αρκετές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους.

Περιοχές με Έντονα Φαινόμενα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα. Έως το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάζουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ μέχρι το πρωί θα επιμείνουν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για προβλήματα. Στις περιοχές αυτές συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων. Τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Εξέλιξη του Καιρού στην Υπόλοιπη Χώρα

Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και κατά περιόδους και σποραδικές καταιγίδες, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα είναι γενικά μικρότερη.

Άνεμοι – Πολύ Ισχυροί στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, φτάνοντας στα νοτιοανατολικά έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία – Μικρή Πτώση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 9 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 16 και 18 βαθμών και τοπικά σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τους 19°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές, κυρίως στα ανατολικά και νότια του νομού έως τις προμεσημβρινές ώρες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς, με ανέμους αρχικά ανατολικούς και αργότερα δυτικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς, με ανέμους αρχικά ανατολικούς και στη συνέχεια βόρειους 4 με 6 μποφόρ.

Σάββατο – Σταδιακή Βελτίωση με Επίμονες Βροχές

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει μικρή και σταδιακή βελτίωση, ωστόσο οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές, όπως τα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα έως τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία και κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία, καθώς και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή – Σημάδια Βελτίωσης αλλά και Τοπικές Βροχές

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, με τις βροχές να είναι γενικά λιγότερες και πιο τοπικού χαρακτήρα. Θα υπάρξουν και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.