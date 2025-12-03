Η Νορβηγία προχωρά στην υλοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής παγκοσμίως: το Ρογκφαστ, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει το μακρύτερο και βαθύτερο υποθαλάσσιο οδικό τούνελ στον κόσμο. Με μήκος 27 χιλιομέτρων και βάθος 392 μέτρων κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, το έργο υπόσχεται να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής της χώρας και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2018, ωστόσο σύντομα αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις. Το 2019, οι προβλεπόμενες υπερβάσεις κόστους οδήγησαν στη διακοπή των εργασιών και στην ακύρωση των συμβάσεων, ώστε να επανασχεδιαστεί η διαδικασία υλοποίησης. Το έργο επανεκκίνησε το 2021 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2033, με συνολικό κόστος που προσεγγίζει τα 25 δισ. νορβηγικές κορώνες.

Μέρος της αναβάθμισης του παράκτιου άξονα Ε39

Το Ρογκφαστ αποτελεί βασικό κρίκο στη μεγάλη αναβάθμιση του παράκτιου αυτοκινητοδρόμου Ε39, ενός άξονα μήκους 1.100 χιλιομέτρων που σήμερα απαιτεί 21 ώρες οδήγησης και επτά διαβάσεις με φέρι. Η Νορβηγία στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου, συνεχούς αυτοκινητόδρομου, επενδύοντας σε σήραγγες και γέφυρες που θα μειώσουν τον συνολικό χρόνο διαδρομής σχεδόν στο μισό.

Το Ρογκφαστ είναι το πιο τεχνικά απαιτητικό τμήμα του έργου, καθώς θα διαθέτει δύο ξεχωριστούς κλάδους με δύο λωρίδες κυκλοφορίας έκαστος. Περίπου στο μέσον του θα κατασκευαστεί ένας μοναδικός διπλός κυκλικός κόμβος σε βάθος 260 μέτρων, ο οποίος θα συνδέει το τούνελ με το νησί Κβιτσόι — τον μικρότερο δήμο της χώρας.

Ακρίβεια χιλιοστού και γεωτεχνικές προκλήσεις

Η διάνοιξη απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια, καθώς οι ομάδες εργάζονται ταυτόχρονα από τις δύο άκρες με στόχο η τελική συνάντηση να έχει απόκλιση μικρότερη των πέντε εκατοστών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται εξελιγμένο σύστημα ψηφιακών μετρήσεων με λέιζερ, το οποίο δημιουργεί ένα «ψηφιακό δίδυμο» της υπό εξέλιξη σήραγγας, επιτρέποντας έλεγχο χιλιοστομετρικής ακρίβειας.

Οι γεωτεχνικές δυσκολίες είναι εξίσου μεγάλες. Σε βάθη άνω των 300 μέτρων έχει παρουσιαστεί εισροή θαλασσινού νερού, γεγονός που απαιτεί νέες μεθόδους τσιμεντενέσεων και στεγανοποίησης. Παράλληλα, το τούνελ θα διαθέτει σύνθετο σύστημα εξαερισμού με διαμήκη ροή αέρα και κατακόρυφους αεραγωγούς προς το Κβιτσόι, καθώς και δίκτυο καμερών, ραντάρ και αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων για την ταχεία διαχείριση συμβάντων.

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Πέρα από τη μηχανική του διάσταση, το έργο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Μπέργκεν και Στάβανγκερ κατά περίπου 40 λεπτά, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύοντας την πρόσβαση σε εργασία και υπηρεσίες.

Η μείωση του κόστους μεταφορών θα ωφελήσει ιδιαίτερα τη βιομηχανία των θαλασσινών, ενώ παρά την απώλεια θέσεων εργασίας στα φέρι, η νέα υποδομή θα δημιουργήσει προοπτικές για ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη σε μια περιοχή με έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό.

Ένα τεχνικό επίτευγμα διεθνούς εμβέλειας

Με την ολοκλήρωσή του, το Ρογκφαστ δεν θα είναι το μακρύτερο υποθαλάσσιο τούνελ συνολικά —ο τίτλος αυτός ανήκει στο Seikan της Ιαπωνίας— ούτε θα έχει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια διαδρομή, όπως η Σήραγγα της Μάγχης. Θα είναι όμως το βαθύτερο και το μακρύτερο οδικό τούνελ κάτω από τη θάλασσα, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει τις κορυφαίες δυνατότητες της σύγχρονης μηχανικής και τη στρατηγική επιμονή της Νορβηγίας στη δημιουργία ανθεκτικών και καινοτόμων υποδομών.