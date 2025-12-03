Ο Γιάννης Μπόκος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, τονίζοντας πως οι φιλοδοξίες του για το μέλλον είναι υψηλές και πως θέλει να αξιοποιήσει πλήρως την ευκαιρία που του παρουσιάζεται στον Παναθηναϊκό.

«Είναι ένας προπονητής τεράστιου βεληνεκούς. Αν σκεφτείς τις ομάδες που έχει προπονήσει και τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, είναι κάτι τεράστιο. Μόνο να κερδίσεις έχεις από αυτόν τον προπονητή και αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα που με προπονεί», ανέφερε αρχικά, δείχνοντας πόσο πολύ εκτιμά τον Ισπανό προπονητή.

Στη συνέχεια, ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Μπενίτεθ τον βοηθά να εξελιχθεί: «Aσχολείται μαζί μου και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και με κάνει να νιώθω ότι κάνω καλά κάποια πράγματα. Μου μιλάει αρκετά και δίνει μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Μικρά πράγματα, τα οποία βάζω στο παιχνίδι μου και θεωρώ ότι με κάνουν και θα με κάνουν ακόμα καλύτερο».

Παράλληλα, ο Μπόκος μίλησε για τους προσωπικούς του στόχους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και για το μεγαλύτερο όνειρό του για το μέλλον: «Θέλω να καθιερωθώ στον Παναθηναϊκό και να κερδίσω τίτλους. Αργότερα, το μεγάλο μου όνειρο είναι να κατακτήσω το Champions League. Μόνο όταν κοιτάς ψηλά, θα καταφέρεις να φτάσεις ψηλά και γι’ αυτό έχω βάλει στον εαυτό μου τον υψηλότερο δυνατό στόχο που μπορεί να πετύχει ένας ποδοσφαιριστής…».