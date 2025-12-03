Το έγκλημα που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2007 με θύμα τον 59χρονο κτηνοτρόφο Κώστα Κουνάλη μέσα στην αγροικία όπου διέμενε δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Μονής Αγκαράθου στο Ηράκλειο, παίρνει ξανά τον δρόμο της Δικαιοσύνης 18 χρόνια μετά τη φρικτή δολοφονία.

Το ρολόι που φορούσε ο Κώστας Κουνάλης στο αριστερό του χέρι σταμάτησε στις 22:40, υποδεικνύοντας την ώρα του που έγινε το έγκλημα. Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, σχεδόν στο παρά πέντε της παραγραφής, θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου ένας 40χρονος Ηρακλειώτης. Το αποτύπωμά του είχε εντοπιστεί σε μία από τις δύο πόρτες της αγροικίας, όπου διαπράχθηκε η στυγερή ανθρωποκτονία. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με το σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης και την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν υπήρξε ομοφωνία.

Η καταγγελία που «ξύπνησε» την υπόθεση

Τον Μάιο του 2024 μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο οδήγησε στη δακτυλοσκόπηση του 40χρονου. Έτσι, ταυτοποιήθηκε το «ορφανό» αποτύπωμα που είχε βρεθεί στην πόρτα της αγροικίας. Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε την οικογένεια του θύματος, ενώ ο κατηγορούμενος επιμένει, ότι είναι αθώος και δεν έχει βρεθεί ποτέ στην περιοχή του εγκλήματος.

Ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι το αποτύπωμά του προέρχεται από περίοδο πριν το φονικό, καθώς βοηθούσε τον πατέρα του, επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή, ο οποίος είχε αναλάβει εργασίες στην αγροικία. Παράλληλα, οι αρχές έλαβαν δείγμα DNA από τον 40χρονο, καθώς στα νύχια του θύματος είχε βρεθεί γενετικό υλικό αγνώστου, ένδειξη ότι ο Κώστας Κουνάλης προσπάθησε να αμυνθεί.

Αν και ο 40χρονος αρχικά προφυλακίστηκε, τον Ιούλιο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν, ότι το DNA του δεν ταυτίζεται με το βιολογικό υλικό που εντοπίστηκε στο σώμα του θύματος. Συνεπώς, το αποτύπωμα ταυτοποιείται, αλλά όχι το γενετικό υλικό.

Έγκλημα στο Ηράκλειο: Το σκεπτικό της παραπομπής

Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την παραπομπή του 40χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρόταση που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε με θλαστικό όργανο –πιθανότατα καρεκλοπόδαρο– τον Κώστα Κουνάλη στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα που οδήγησαν στον θάνατο.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου, μειοψηφώντας, υποστήριξε ότι ο 40χρονος δεν ενήργησε μόνος, αλλά από κοινού με άγνωστο συνεργό, του οποίου το DNA βρέθηκε στα νύχια του θύματος. Κατά την άποψή της, υπήρξε σύμπραξη των δύο δραστών και κοινός δόλος στην εκτέλεση του εγκλήματος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο δέχεται την παρουσία δύο ατόμων στον τόπο του εγκλήματος, με τον 40χρονο –τότε 22 ετών– να θεωρείται ο βασικός δράστης, ενώ ο συνεργός του φώτιζε τον χώρο με φακό και μετέφερε το θύμα στο πάτωμα. Ο αστυνομικός της σήμανσης κατέθεσε, ότι το αποτύπωμα ήταν «φρέσκο», καθώς αν ήταν παλαιότερο, θα είχε αλλοιωθεί λόγω υγρασίας. Επιπλέον, εντοπίστηκε στο εσωτερικό της πόρτας, με φορά που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε για είσοδο ή έξοδο από το δωμάτιο.

Το προφίλ του θύματος και η «κοιμώμενη» δικογραφία

Ο Κώστας Κουνάλης περιγράφεται ως ήσυχος και αγαπητός άνθρωπος στην τοπική κοινωνία, που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και βοηθούσε την οικογένειά του στις κτηνοτροφικές εργασίες. Ζούσε δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και σύχναζε στα καφενεία των κοντινών χωριών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε αδυναμία στα τυχερά παιχνίδια, αλλά ποτέ δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα.

Η αγροικία του δεν ήταν ποτέ κλειδωμένη, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες γνώριζαν τον χώρο. Αρχικά, είχαν θεωρηθεί ύποπτοι δύο άτομα –ένας Αλβανός και ένας Κρητικός–, όμως το Συμβούλιο αποφάνθηκε αμετάκλητα να μην ασκηθεί δίωξη εναντίον τους. Έτσι, η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή in rem και τέθηκε στο αρχείο το 2017, μέχρι που η καταγγελία του 2024 την «ξαναζωντάνεψε» οδηγώντας στη νέα ανάκριση και την επικείμενη δίκη.