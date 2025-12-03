Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλη την Ελλάδα στήνοντας όλο και περισσότερα μπλόκα σε βασικούς οδικούς κόμβους.

Με πρωτεργάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, που έχουν «κόψει» στα δύο την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, οι αγροτικές κινητοποιήσεις εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, ενώ ένταση με την Αστυνομία και χρήση χημικών είχαμε στο Κιάτο, όπου οι αγρότες έκλεισαν για λίγες ώρες την Ολυμπία Οδό. Στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες παραμένουν στο μεγαλύτερο μπλόκο του Θεσσαλικού κάμπου και αύριο μια μεγάλη ομάδα εξ αυτών θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου θα διεξαχθεί η δική των αγροτών που συνελήφθησαν την πρώτη ημέρα, όταν επιχείρησαν να καταλάβουν το οδόστρωμα της εθνικής οδού.

Μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» Θεσσαλονίκης την Παρασκευή

Στα διόδια των Μαλγάρων έξω από την Θεσσαλονίκη οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, ωστόσο παρόλο που υπάρχει παρακαμπτήρια διαδρομή της εθνικής οδού στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω του μπλόκου, αποφάσισαν να αφήσουν μια μικρή δίοδο, ώστε να μπορούν να φεύγουν γρήγορα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, αλλά και πολίτες που έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να καθυστερούν και να πηγαίνουν από τα χωριά γύρω από τα διόδια των Μαλγάρων. Η Τροχαία βλέπει τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και αφήνει τους πολίτες να διασχίζουν τον δρόμο.

Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανωμή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια αποφάσισαν σήμερα να στήσουν αγροτικό μπλόκο την Παρασκευή (5/12) στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ήδη από το πρωί της Τετάρτης (3/12) τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εμφανίζονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών, με τους συμμετέχοντες να «μετρούν τις δυνάμεις τους» ενόψει της μεγάλης κινητοποίησης. Όπως ανέφερε αγρότης από τη Χαλκιδική στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι το μπλόκο να έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 21:30 της Τετάρτη (3/12) οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο που στήθηκε την Δευτέρα (1/12), ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές πλησίον των Ευζώνων, ενώ αύριο Πέμπτη (4/12) αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Κυκλοφοριακό χάος στα τελωνεία Προμαχώνα και Κήπων

Στο τελωνείο Προμαχώνα κυκλοφοριακό χάος προκάλεσε περισσότερο η παρουσία της Αστυνομίας, που είχε αποκλείσει μια ζώνη 20 χλμ. προκειμένου να εμποδίσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, παρά το ίδιο το μπλόκο που στήθηκε στη συνέχεια απ’ τα τρακτέρ που κατέλαβαν το τελωνείο. Σημειώνεται ότι στον Προμαχώνα δεν υπάρχει έλεγχος, καθώς η Βουλγαρία είναι μέλος της ΕΕ και η κυκλοφορία των οχημάτων είναι ελεύθερη. Μέχρι αυτή την ώρα πάντως καταφθάνουν τρακτέρ από διάφορα σημεία του νομού.

Οι αγρότες συσκέπτονται για να αποφασίσουν την στάση τους. Η παρουσία τους έχει και τον συμβολισμό, ότι δέχονται μεγάλο ανταγωνισμό από τους συναδέλφους τους στη Βουλγαρία, που έχουν πολύ μικρότερο κόστος παραγωγής, πιο φθηνό πετρέλαιο και περίπου 40% φθηνότερα φυτοφάρμακα. Το «μότο» τους όπως λένε, είναι «αγώνας μέχρι τέλους», μέχρι να δικαιωθούν.

Χαός επικρατεί και στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει την έξοδο και την είσοδο των φορτηγών από και προς την Τουρκία. Το απόγευμα της Τετάρτης αντιπροσωπεία αγροτών μοίρασε τρόφιμα στους οδηγούς των φορτηγών που έχουν εγκλωβιστεί στο σημείο. Ήδη γίνεται προσπάθεια για ανακατεύθυνση πολλών βαρέων οχημάτων μέσω του Τελωνείου του Ορμενίου, όπου αναμένεται να στηθεί κι εκεί την Παρασκευή μπλόκο από τους αγρότες του Βορείου Έβρου.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στον Βόρειο Έβρο

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν από αύριο Πέμπτη έως και την Κυριακή απευθύνουν στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου. Ειδικότερα, αύριο 4/12 προγραμματίζεται συγκέντρωση των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων στις κεντρικές πλατείες των χωριών, τα οποία την Παρασκευή θα μεταβούν «συντεταγμένα» ,όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- στον κόμβο του Ορμενίου.

Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στις 10.00 στο Πάρκο Σαγήνης στην Ορεστιάδα και στην κεντρική πλατεία Κυπρίνου, ενώ στις 11.00 στην κεντρική πλατεία Νέας Βύσσας. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Έβρου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Άνοιξε η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου στην Κάτω Αχαΐα

Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στήθηκε σήμερα νέο μπλόκο. Πρόκειται για την έναρξη των κινητοποιήσεων στη Δυτική Ελλάδα, με τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να συγκεντρώνονται γύρω στις 14:00, παρατάσσοντας περίπου 35 τρακτέρ στον δρόμο. Ο δρόμος είχε κλείσει για περίπου μία ώρα, ενώ πλέον τα οχήματα κινούνται κανονικά.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με πρόγραμμα. Αύριο οι αγρότες του Ερυμάνθου, μεθαύριο οι αγρότες της Αιγιάλειας, ενώ το Σάββατο, κινητοποιήσεις αναμένονται στην Αιτωλοακαρνανία, τόσο στα διόδια του Ακτίου όσο και στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες συνεδριάζουν καθημερινά για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν.

Ένταση και χημικά στο Κιάτο

Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών.

Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η αυριανή κινητοποίηση των αγροτών στο Κιάτο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12.00, αναβάλλεται για την Παρασκευή.