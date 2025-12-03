Χιλιάδες είναι τα τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί κυρίως στην Εθνική Οδό στη Νίκαια ενώ σε άλλες περιοχές όπου οι αγρότες έκλεισαν δρόμους, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με ξύλο και χημικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η οργή των αγροτών ξεχειλίζει και τα μπλόκα πυκνώνουν, θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις – η μεγαλύτερη θα είναι στο μπλόκο της Νίκαιας – για να αποφασιστεί αν θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.

Να σημειωθεί ότι στις συνελεύσεις οι αγρότες, θα κάνουν επανεκτίμηση της κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Τι γίνεται στη Νίκαια

Κατά μήκος της Εθνικής Οδού και σε απόσταση χιλιομέτρων νέες ενισχύσεις ήρθαν νωρίτερα την Τετάρτη στον κόμβο της Νίκαιας.

Εκατό τρακτέρ από τον Τύρναβο και από την Τερψιθέα προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Εντός της ημέρας οι αγρότες αναμένεται να εκλέξουν τον αντιπρόσωπό τους που θα πάρει μέρος στη συντονιστική επιτροπή των μπλόκων η οποία αναμένεται τις επόμενες μέρες να αποφασίσει αν και πώς θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις

Η εικόνα των κινητοποιήσεων

Ραντεβού στο τελωνείο Προμαχώνα κλείνουν οι αγρότες.

Αφού πρώτα έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και ενώ τα μπλόκα εξαπλώνονται, οι αγρότες απαντούν με κλιμάκωση στην κυβέρνηση που έβαλε κόκκινη γραμμή το κλείσιμο των τελωνείων και άλλων υποδομών όπως τα λιμάνια.

Οι αγρότες παρέκαμψαν τις κλούβες των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν στηθεί, κάθετα στο οδόστρωμα, στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, ώστε να εμποδίσει τα αγροτικά μηχανήματα. Μάλιστα, όταν βγήκαν στον δρόμο, έκαναν αυτοί μπλόκο με τρακτέρ στις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην μπορούν να τους προσεγγίσουν.

Στο Κιάτο το κλίμα είναι «εκρηκτικό». Τα ΜΑΤ έριξαν ξύλο στους διαδηλωτές.

Διανυκτερεύουν στα μπλόκα

Τα μπλόκα ενισχύονται και οι εκτιμήσεις μιλούν για πάνω από 5000 τρακτέρ πια.

Το βράδυ το κλίμα είναι αγωνιστικό και όσο περνούν οι μέρες τόσο δυσκολότερα φαίνεται πως θα σπάσουν τα μπλόκα, στην Καρδίτσα στήθηκαν ψησταριές.

Όπως λένε, δεν έχουν τίποτα να χάσουν αλλά αν δεν αγωνιστούν θα χαθούν οι ίδιοι.

Στα μπλόκα πλέον είναι ολόκληρες οικογένειες που προετοιμάζονται για Χριστούγεννα στον δρόμο.

Στο εορταστικό κλίμα συμβάλουν και τα τρακτέρ, καθώς μέχρι και τα τρακτέρ τους έχουν στολίσει οι αγρότες αφού έχουν στόχο να περάσουν τις γιορτές στο μπλόκο.

Στο έδαφος οι αγρότες έχουν ανάψει φωτιές προκειμένου να ζεσταθούν.

Κιάτο – Συμπλοκές μεταξύ ΜΑΤ και αγροτών

Στο Κιάτο οι αγρότες κάθε ώρα γίνονται περισσότεροι, φωνάζουν για τα δικαιώματά τους, όπως λένε φωνάζουν και για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως τους παίρνει όλους άδικα η μπάλα.

Στο πλευρό των αγροτών στέκονται και άλλες κοινωνικές ομάδες

Στα «παρατράγουδα» της ημέρας αυτές οι εικόνες με το ξύλο τους αγρότες.

Οι συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και αγροτών αρχίσαν, όταν οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν στην Εθνική Οδό. Έγινε χρήση δακρυγόνων.

Μπλόκο και σε Έβρο, Τρίκαλα

Στον ακριτικό Έβρο το μπλόκο παραμένει ισχυρό, οι αγρότες εξακολουθούν να μπλοκάρουν τις νταλίκες, όμως τα ελληνικά προϊόντα διακινούνται κανονικά.

Στο τελωνείο των Κήπων οι οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι, ουρά 6 χλμ..

Και στα Τρίκαλα η οργή ξεχειλίζει.

Οι αγρότες έχουν πολλαπλά προβλήματα, θέλουν αποζημιώσεις και πλάνο για το μέλλον.

Ο Κάμπος επίσης έχει πνιγεί στα τρακτέρ στην Λάρισα, το μπλόκο ακόμη και αν αποφασίσει να φύγει από τον δρόμο, θα χρειαστεί πάρα πολλές ώρες για να απομακρυνθούν τα τρακτέρ.

Σέρρες – Ηλεία

Με κέρασμα σοκολατάκια, οι αγρότες στις Σέρρες συνεχίζουν την κινητοποίηση,

Τα τρακτέρ είναι στον δρόμο, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι μεγάλες και οι εντάσεις και εδώ δεν λείπουν.

Εικόνες και από την Ηλεία.

Πανελλαδικά όπως και στο Νησέλι Ημαθίας, στα Μάλγαρα και αλλού, κάθε ημέρα οι αγρότες, όχι μόνο δεν δείχνουν να πείθονται πως θα πληρωθούν άμεσα, όχι μόνο δεν δείχνουν να φοβούνται τις προειδοποιήσεις πως θα αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις, αλλά δείχνουν όλο και πιο αποφασισμένοι να το πάνε ως το τέρμα.

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές των τρακτέρ περισσότεροι αγρότες