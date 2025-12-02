Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο κατέθεσε αγωγή εναντίον μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων, όπως οι Kraft, Mondelez και Coca-Cola, κατηγορώντας τις ότι εν γνώσει τους προκαλούν προβλήματα υγείας στους κατοίκους της Καλιφόρνιας με υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που θεωρούνται εθιστικά και επιβλαβή.

Ο δικηγόρος του δήμου, Ντέιβιντ Τσιου, υπέβαλε την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες των καπνοβιομηχανιών. Σύμφωνα με την αγωγή, τα προϊόντα τους σχεδιάζονται ώστε να προκαλούν εθισμό, παραβιάζοντας τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας περί δημόσιας όχλησης και παραπλανητικού μάρκετινγκ.

«Οι εταιρείες αυτές κατασκεύασαν μια κρίση δημόσιας υγείας, αποκόμισαν εξαιρετικά κέρδη και τώρα χρειάζεται να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζημιά που προκάλεσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τσιου.

Ο δήμος επισημαίνει ότι η αύξηση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με την άνοδο των ποσοστών παχυσαρκίας, καρκίνου και διαβήτη. Το γραφείο του Τσιου τονίζει πως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης –ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή– αποτελούν βασικές αιτίες θανάτου στο Σαν Φρανσίσκο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις μειονότητες και τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

Εκπρόσωποι των εταιρειών Mondelez, Coca-Cola και Kraft-Heinz δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.

Αιτήματα και νομικές επιδιώξεις

Η πόλη ζητά αποζημίωση και την επιβολή αστικών κυρώσεων, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, επιδιώκει δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν πρακτικές παραπλανητικού μάρκετινγκ και θα τις υποχρεώνει να τροποποιήσουν τις στρατηγικές τους.

Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, οι επιστήμονες περιλαμβάνουν σε αυτή την κατηγορία πολλά συσκευασμένα σνακ, γλυκά και αναψυκτικά που περιέχουν πρόσθετα και έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία. Σε έκθεση του Μαΐου, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ υπογράμμισε ότι τα τρόφιμα αυτά αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες για την αύξηση των χρόνιων ασθενειών στα παιδιά.

Πρωτοφανής νομική κίνηση

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας δήμος στις Ηνωμένες Πολιτείες προσφεύγει στη δικαιοσύνη με το επιχείρημα ότι οι εταιρείες τροφίμων προωθούν συνειδητά εθιστικά και επιβλαβή προϊόντα.

Το Σαν Φρανσίσκο εκπροσωπείται από τη νομική εταιρεία Morgan&Morgan, η οποία είχε αναλάβει και υπόθεση ενός άνδρα από τη Φιλαδέλφεια που υποστήριζε ότι εμφάνισε διαβήτη τύπου 2 και ηπατική νόσο σε ηλικία 16 ετών εξαιτίας της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η αγωγή εκείνη απορρίφθηκε τον Αύγουστο, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρξε επαρκής σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων προϊόντων και των προβλημάτων υγείας του ενάγοντος.