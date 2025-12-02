Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από τα τραύματα που υπέστη σε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε κατοικία στον ανατολικό τομέα του Βερολίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Παρότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν ζωντανό από το φλεγόμενο σπίτι, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του μετά την παροχή πρώτων βοηθειών από το πλήρωμα ασθενοφόρου, όπως διευκρινίστηκε.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής την ηλικία ή το φύλο του παιδιού. Συγγενείς του δέχθηκαν επιτόπου ψυχολογική υποστήριξη. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η επιχείρηση των πυροσβεστών

Όταν οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, η μονοκατοικία είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, με το ισόγειο και την οροφή να καίγονται ολοσχερώς. Η επιχείρηση εντοπισμού του παιδιού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η ξύλινη σκάλα στο εσωτερικό είχε καταστραφεί, αναγκάζοντας τους διασώστες να χρησιμοποιήσουν φορητές σκάλες για να το απεγκλωβίσουν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 70 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε.