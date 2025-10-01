Η γερμανική Ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη τη σύλληψη τριών ατόμων στο Βερολίνο, που φέρονται να είναι μέλη της Χαμάς. Τα συλληφθέντα πρόσωπα κατηγορούνται για «προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας», σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

Festnahmen von drei mutmaßlichen Mitgliedern der ausländischen terroristischen Vereinigung HAMAS, Pressemitteilung der #Bundesanwaltschaft vom 01.10.2025https://t.co/d0sM0GM0bR — Bundesanwaltschaft (@GBA_b_BGH) October 1, 2025

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, οι Abed Al G., Wael F. M. και Ahmad I., από το καλοκαίρι του 2025 και μετά, φέρονται να εμπλέκονται στην προμήθεια πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών στη Χαμάς από τη Γερμανία. Τα όπλα προορίζονταν για επιθέσεις κατά ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων στη χώρα. Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, μεταξύ των οποίων ένα τυφέκιο εφόδου AK-47, πιστόλια και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.

Οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν αύριο (2 Οκτωβρίου 2025) ενώπιον ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ο οποίος θα αποφασίσει για την έκδοση εντάλματος σύλληψης και ενδεχόμενη προφυλάκιση.