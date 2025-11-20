Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη γερμανική πρωτεύουσα η μεγάλη άσκηση της Bundeswehr με την κωδική ονομασία «Bollwerk Bärlin» («Προπύργιο Βερολίνο»). Η άσκηση επικεντρώνεται σε σενάρια μάχης μέσα σε αστικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή ελεύθερων σκοπευτών και ειδικών μονάδων, και στόχο την αξιολόγηση της ετοιμότητας των κρίσιμων υποδομών του Βερολίνου απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές.

Για τις ανάγκες της προσομοίωσης, ο σταθμός του μετρό Jungfernheide έκλεισε προσωρινά, με τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται νυχτερινές ώρες από τη 01.00 έως τις 04.00 ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του δικτύου. Η άσκηση διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την παρουσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και δεκάδων δημοσιογράφων, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Berlin als Bundeswehr-Adventure-Park Bei “Bollwerk Bärlin III” übt man jetzt Häuser- und Tunnelkampf direkt in der Hauptstadt. Simulierter U-Bahn-Angriff, Scharfschützen, Sprengstoff – alles dabei. Offiziell nennt man das Vorbereitung auf “hybride Bedrohungen”. Inoffiziell… pic.twitter.com/L7UXfTCfub — InfraRot _Medien (@Infrarot_Medien) November 20, 2025

Οι συμμετέχοντες στρατιώτες πραγματοποιούν ασκήσεις εικονικού σαμποτάζ, προσομοιώσεις ενόπλων συγκρούσεων σε στενούς αστικούς διαδρόμους με περιορισμένη ορατότητα, εκκενώσεις χώρων, μεταφορά τραυματιών, καθώς και επιχειρήσεις προστασίας κυβερνητικών εγκαταστάσεων στο κέντρο της πόλης.

Ο αντισυνταγματάρχης Μάικ Τάιχγκραμπερ εξηγεί ότι η άσκηση στοχεύει στη θωράκιση του «σκληρού πυρήνα» της πρωτεύουσας. «Δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τι συμβαίνει 900 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τον προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα του σχεδιασμού, σε μια περίοδο που οι απειλές στην Ευρώπη αυξάνονται.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, του οποίου η ειδική Φρουρά συμμετέχει ενεργά στην άσκηση, επισημαίνει ότι τέτοιου τύπου επιχειρησιακοί έλεγχοι —όπως είχε συμβεί και στο Αμβούργο πριν από μερικούς μήνες— είναι απαραίτητοι για να διαπιστωθεί στην πράξη η ετοιμότητα του στρατού.

Während die BVG Betriebsschluss hat, übt die Bundeswehr das Töten: An insgesamt drei Standorten in Berlin finden vom 17. bis 21. November militärische Übungen statt, mitten im öffentlichen Raum. „Bollwerk Bärlin“ heißt diese Aktion, bei der das zweite und dritte Wachbataillon… pic.twitter.com/apHzwWiG5w — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) November 19, 2025

Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα TAZ, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αιτιολογούν την άσκηση επικαλούμενες την «τεταμένη κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη» μετά την έναρξη του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Ένας επιπλέον στόχος, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, είναι να σταλεί το μήνυμα ότι ο γερμανικός στρατός παραμένει ικανός και έτοιμος να υπερασπιστεί τη χώρα.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle