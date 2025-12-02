Ένα 13χρονο αγόρι στο Αφγανιστάν εκτέλεσε δημόσια, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, τον καταδικασμένο δολοφόνο 13 μελών της οικογένειάς του, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και έγκριση του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν αυστηρή ερμηνεία του νόμου της Σαρίας, με επαναφορά δημόσιων εκτελέσεων και μαστιγώσεων ως ποινών, στο πλαίσιο της τιμωρητικής πρακτικής «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Παρά τις εκκλήσεις διεθνών οργανισμών για κατάργηση των εκτελέσεων, οι κάτοικοι τις αντιμετωπίζουν θετικά, ενώ η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει δίκες που δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, ένα αγόρι ηλικίας 13 ετών στο Αφγανιστάν προχώρησε στη δημόσια εκτέλεση του άνδρα που είχε αφαιρέσει τη ζωή σε 13 μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες. Το περιστατικό πραγματοποιήθηκε ενώπιον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε στάδιο στην πόλη Χοστ.

Ο δράστης, με το όνομα Μανγκάλ, είχε καταδικαστεί για την εισβολή και σφαγή στην επαρχία Χοστ τον Ιανουάριο του 2025. Η θανατική ποινή του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας και εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Ακούντζαντα.

Τρεις πυροβολισμοί

Η εκτέλεση έγινε με τρεις πυροβολισμούς από τον ανήλικο μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές. Οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να παραστεί, ενώ το πλήθος φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Η οικογένεια του αγοριού αρνήθηκε να συγχωρήσει τον καταδικασμένο, απορρίπτοντας σχετική πρόταση των Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει μια αυστηρή ερμηνεία του νόμου της Σαρίας, επαναφέροντας τις δημόσιες εκτελέσεις και το δημόσιο μαστίγωμα ακόμη και για «ελαφρύτερα» αδικήματα, όπως κλοπή ή μοιχεία. Η πρακτική αυτή εντάσσεται στο σύστημα αντιποίνων Κισάς, που προβλέπει τιμωρία από συγγενείς των θυμάτων.

Από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 δημόσιες εκτελέσεις, με αποφάσεις που επικυρώνονται από τα ανώτατα δικαστήρια και τον ηγέτη της χώρας. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις δημόσιου μαστιγώματος δεκάδων ατόμων, μεταξύ τους και γυναίκες, για αδικήματα όπως «ανήθικες σχέσεις» ή κλοπή.

Καταγγελίες

Διεθνείς οργανώσεις, όπως ο ΟΗΕ και η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλουν την τακτική των Ταλιμπάν, επισημαίνοντας ότι οι δίκες συχνά δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης. Παρόλα αυτά, μέρος της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να υποστηρίζει τις δημόσιες εκτελέσεις, θεωρώντας ότι λειτουργούν αποτρεπτικά για την εγκληματικότητα.

Η κατάσταση θυμίζει την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν (1996-2001), όπου ίσχυαν εξίσου σκληροί «νόμοι περί αρετής και κακίας». Την ίδια ώρα, η Δύση καταδικάζει τις πρακτικές αυτές ως καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η ανεπίσημη εικόνα του Αφγανιστάν προβάλλεται διαφορετικά από influencer και τουρίστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: Daily Mail