Νέες απειλές και επικίνδυνες συμμαχίες αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς».

Από τις εξελίξεις γύρω από τον Μιχάλη και τη Χριστιάνα, μέχρι τις σκοτεινές αποκαλύψεις για το παρελθόν του Μανώλη και τη δολοφονία της Σοφίας, κάθε ιστορία αναδεικνύει την ένταση και την αβεβαιότητα που κυριαρχούν στις ζωές των ηρώων.

Απόψε στις 22:20:

Ο Μιχάλης προφυλακίζεται κι η Χριστιάνα προσπαθεί να βρει τρόπο να τον επισκεφθεί. Παράλληλα, εκείνη αγωνιά για τις ράβδους χρυσού, καθώς ο Αντώνης τη διαβεβαιώνει ότι αποκλείεται να τις άρπαξε η Αμαλία. Η Άννα πείθει τον Πότη και τον Μανώλη να αποσύρουν τις μηνύσεις, αλλά τα αποτυπώματα του Μανώλη βγάζουν λαβράκι, καθώς ο Κουράκος εντοπίζει τον συσχετισμό τους με τον serial killer και τον φόνο που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο, στη Μάνη. Η Δάφνη σκαρφίζεται άλλο ένα ψέμα με σκοπό να εξασφαλίσει ακόμα δέκα χιλιάρικα για τον εκβιασμό. Ο Λυκούργος ενημερώνει τον Στάθη για τις βρώμικες δουλειές του Δημοσθένη όσο ήταν στην Αμερική κι εκείνος με τη σειρά του ψαρεύει την Ασπασία. Η Βασιλική αποφασίζει να πάει στην Κρήτη μαζί με τον Μανώλη. Η Δάφνη νιώθει τον κλοιό να σφίγγει κι αναγκάζεται να εμπιστευθεί τη Χριστιάνα και να της πει όλη την αλήθεια. Η Σοφία εισβάλλει στο σπίτι του Στέφανου για να δει το παιδί, αλλά ο αυτός που την παρακολουθεί, καραδοκεί και την σκοτώνει.

Δείτε το trailer

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA