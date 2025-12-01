Σε μια κομβική εξέλιξη που ταράζει τις ζωές όλων, η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Ερωφίλης πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και φέρνει στο προσκήνιο αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Πώς θα «υποδεχθεί» ο Αντώνης αυτή την είδηση; Και ποια θα είναι η στάση του Στάθη;

Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 22:20 με ένα καθηλωτικό επεισόδιο.

Αναλυτικά η περίληψη:

Ο Αντώνης είναι πολύ χαρούμενος με την εγκυμοσύνη της Ερωφίλης, ενώ αυτή είναι ακόμα μουδιασμένη με αυτή την εξέλιξη. Όταν ο Στάθης μάθει για την εγκυμοσύνη, θα ξαφνιαστεί πάρα πολύ και δεν θα αντιδράσει καλά, πόσω μάλλον όταν του πει η Ερωφίλη ότι το μωρό δεν είναι δικό του. Ο Αντώνης αναθέτει στην Αμαλία να βάλει ανθρώπους να κλέψουν τη βαλίτσα της Χριστιάνας από το σπίτι της Άννας. Η Αμαλία προχωράει το σχέδιο, αλλά η βαλίτσα είναι άδεια, κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου στη Χριστιάνα. Ο Στέφανος, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η Βασιλική είναι τόσο εχθρική απέναντί του, μέχρι που η Φρύνη του αποκαλύπτει την αλήθεια. Η Αλεξάνδρα υπόσχεται στην Ερωφίλη ότι θα είναι δίπλα της τόσο στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, όσο και μετά, κι έτσι μητέρα και κόρη τα ξαναβρίσκουν μετά από την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους. Ο Παυλής γυρίζει στο σπίτι και διαπιστώνει ότι η Δάφνη έχει φύγει με το μωρό, χωρίς να πει πού πάει. Ο Μανώλης και ο Πότης πιάνονται στα χέρια. Ο Μιχάλης απολογείται στον Ανακριτή, ο οποίος στη συνέχεια διατάζει την προφυλάκισή του.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA