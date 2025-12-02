Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την εισαγγελέα εις βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη αφού, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 16χρονος δεν διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, εκτός από τη μοτοσικλέτα με την οποία συνελήφθη, φέρεται να είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές τον προηγούμενο μήνα.

Τα οχήματα εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τις αρχές.