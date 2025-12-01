Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 1.000 και εκατοντάδες ανθρώπους να αγνοούνται. Οι κυβερνήσεις της Σρι Λάνκα και της Ινδονησίας ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αποτέλεσμα διαφορετικών μετεωρολογικών φαινομένων, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στη Σρι Λάνκα και στη Σουμάτρα της δυτικής Ινδονησίας, αλλά και στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, επισκέφθηκε σήμερα τη βόρεια Σουμάτρα, δηλώνοντας πως «η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι πλέον να στείλει αμέσως την απαραίτητη βοήθεια». Ο ίδιος ανακοίνωσε την ανάπτυξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και τον εντοπισμό απομονωμένων οικισμών.

Ο Σουμπιάντο αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, ενώ άλλοι τόσοι αγνοούνται. Πρόκειται για τη χειρότερη φυσική καταστροφή στην Ινδονησία μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2018 στο Σουλαουέζι, που είχαν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους.

Σε αντίθεση με τον ομόλογό του στη Σρι Λάνκα, ο ινδονήσιος πρόεδρος δεν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια. Η κυβέρνησή του έχει αναπτύξει τρία πολεμικά πλοία για τη μεταφορά προμηθειών στις πληγείσες περιοχές, όπου πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι από λάσπη και συντρίμμια.

Επιχειρήσεις διάσωσης στη Σρι Λάνκα

Στη Σρι Λάνκα, οι βροχοπτώσεις σταμάτησαν το απόγευμα της Κυριακής, επιτρέποντας την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων διάσωσης. Η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει στρατιωτικά ελικόπτερα για την απομάκρυνση αποκλεισμένων πολιτών, ωστόσο ένα από αυτά συνετρίβη χθες το βράδυ βόρεια του Κολόμπο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, τουλάχιστον 334 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Οι διασώστες συνεχίζουν να καθαρίζουν δρόμους που έχουν αποκλειστεί από πτώσεις δέντρων και λάσπη.

Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε, που έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε πως η χώρα θα προχωρήσει στην ανοικοδόμηση μετά από «την πιο μεγάλη και πιο δύσκολη καταστροφή της ιστορίας μας». Οι απώλειες και οι ζημιές είναι οι σοβαρότερες από το τσουνάμι του 2004.

Επιπτώσεις σε Ταϊλάνδη και Μαλαισία

Στη νότια Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο φονικές πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας. Παρά τα μέτρα αρωγής, οι επικρίσεις για την κρατική διαχείριση πληθαίνουν, ενώ δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Στη Μαλαισία, ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμύρες στο κρατίδιο Περλίς, με αποτέλεσμα δύο θανάτους και σημαντικές υλικές ζημιές σε αγροτικές περιοχές.