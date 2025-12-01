Ένας 19χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας, όταν παραβίασε τον φράχτη ασφαλείας και πήδηξε μέσα στον λάκκο των λεόντων. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον ζωολογικό κήπο Arruda Camara, στην πόλη Ζοάο Πεσόα της βορειοανατολικής χώρας.

Μπροστά στα έντρομα μάτια επισκεπτών, ο Ζέρσον ντε Μέλο Μασάντο σκαρφάλωσε στον φράχτη και πήδηξε πάνω σε δέντρο, προσπαθώντας να κατέβει αργά στον χώρο των ζώων. Μια λέαινα που αντιλήφθηκε την παρουσία του κινήθηκε προς το μέρος του και, προτού εκείνος προλάβει να κατέβει, τον άρπαξε και τον έσυρε πίσω από θάμνους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Η Βερόνικα Ολιβέιρα, αξιωματούχος των κοινωνικών υπηρεσιών στη Ζοάο Πεσόα, ανέφερε σε βίντεο στο Instagram ότι ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν υπό παρακολούθηση επί οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε ιστορικό σχιζοφρένειας στην οικογένειά του, ενώ οι ψυχίατροι που τον είχαν εξετάσει έκαναν λόγο για «διαταραχές συμπεριφοράς». Όπως δήλωσε, «ήταν προφανές ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία».

Ο ζωολογικός κήπος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών για το τραγικό συμβάν. Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και διευκρίνισε ότι η λέαινα δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, καθώς δεν είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά πριν από την εισβολή του 19χρονου στον χώρο της.