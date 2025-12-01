Ο δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει σε συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών του στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα της κινητοποίησης που οργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έξω από τη Βουλή. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο, καθώς οι παρατάξεις που διαφώνησαν ή διαφοροποιήθηκαν επέλεξαν την αποχή από την ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Όπως τόνισε, «με βάση τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ και αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά, το 2026 θα είναι από τις χειρότερες οικονομικές χρονιές για τους δήμους». Τα έσοδα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα ξεπεράσουν τα 2,7 δισ. ευρώ, έναντι των 8,5 δισ. που προβλέπει ο νόμος 3852, γεγονός που δημιουργεί έλλειμμα 6 δισ. ευρώ.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «είμαστε σε οριακό σημείο ακόμα και για την καταβολή της μισθοδοσίας». Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για το 2026 ανέρχονται σε 88,5 εκατ. ευρώ, όταν η μισθοδοσία του δήμου υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ. «Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τα “μηνιάτικά” μας είναι τα μισά απ’ όσα χρειαζόμαστε για να πληρώνουμε μισθούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη μελέτη για την ενίσχυση της πόλης, υπογράμμισε ότι η Αθήνα χρειάζεται 100 έως 150 εκατ. ευρώ ετησίως για να είναι πλήρως θωρακισμένη, ιδίως σε επίπεδο αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών μητροπολιτικής διάστασης. «Αν είχαμε αυτά τα χρήματα που μας αφαιρούν κάθε χρόνο, θα καλύπταμε πλήρως τις ανάγκες της πόλης», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «επιθετική στάση» απέναντι στην αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι οι δήμοι έχουν αποκλειστεί από το υπερπλεόνασμα, τη διαχείριση των πολεοδομιών, το σχέδιο λειψυδρίας και τη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τον νέο κώδικα που, όπως ανέφερε, «απέχει πολύ από μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους που θα εφαρμόζει το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης».

Κλείνοντας, ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, την ώρα που θα συζητείται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός. «Καλούμε όλους στη συγκέντρωση της αυτοδιοίκησης», δήλωσε, προτείνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των δημοτικών κοινοτήτων και των συλλόγων εργαζομένων.

«Βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σημείο», πρόσθεσε, «γιατί ή θα αποφασίσουμε από κοινού να ανακόψουμε τη φθορά και την απαξίωση του θεσμού, ή θα είμαστε μονίμως υπόλογοι απέναντι στους δημότες μας».

Στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε επίσης η αδελφοποίηση μεταξύ των δήμων Αθηναίων και Μεσολογγίου.