Ψηφιακά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε επιχειρηματικά πάρκα δημιούργησε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ειδικότερα:

Ο νέος ιστότοπος etvavipe.gr παρέχει πληροφόρηση για την ιστορία, τη δραστηριότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες στα 27 Επιχειρηματικά Πάρκα που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Παράλληλα, φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό από το νέο Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο της ΕΤΒΑ, το οποίο αναδεικνύει την εικόνα και την εξέλιξη των Επιχειρηματικών Πάρκων της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ανανεωμένο «ψηφιακό» χώρο των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, ο οποίος σχεδιάστηκε για την ακόμη πιο άμεση υποστήριξή τους σε θέματα καθημερινής λειτουργίας και επικοινωνίας με τη διαχειρίστρια εταιρεία, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την επίλυση ζητημάτων.

Το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δημιούργησε την εφαρμογή MyETVA, μέσω της οποίας οι Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις, καθώς και σε ενημερώσεις για τον φάκελό τους, εύκολα και γρήγορα, από υπολογιστή ή κινητό. Η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, με βασικό στόχο την απομακρυσμένη, άμεση και δυναμική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα maps.etva.gr προσφέρει έναν εύχρηστο, διαδραστικό χάρτη όλων των Επιχειρηματικών Πάρκων που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και των διαθέσιμων εκτάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις εγκατάστασής τους.

Σύντομα, μέσω της νέας της πλατφόρμας, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα παρουσιάσει τους ψηφιακούς καταλόγους όλων των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ανά Επιχειρηματικό Πάρκο, καθώς και την πρώτη B2B marketplace εφαρμογή για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των εγκατεστημένων, με στόχο τη μείωση κόστους και την ενίσχυση των συνεργειών.