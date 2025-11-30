Ξεκίνησαν στη Φλόριντα οι πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου.

Από την ουκρανική πλευρά, επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και πρώην υπουργός Άμυνας. Ο Ουμέροφ ανέλαβε μετά την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ λόγω ερευνών για διαφθορά και έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα σειρά επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Μετά τη συνάντηση στη Φλόριντα, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να παρουσιάσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν το αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», δήλωσε ο Ουμέροφ, προσθέτοντας πως «εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

Η πορεία των διπλωματικών επαφών

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη με τη συμμετοχή Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ζητήματα που θα συζητηθούν στην Ουάσινγκτον.

Ο σύμβουλος του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Μικάιλο Ποντόλιακ, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική διαδικασία, τονίζοντας ότι και η Ρωσία πρέπει να δείξει πραγματική βούληση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ποντόλιακ ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι πρόθυμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην αρχική πρόταση του Τραμπ. Παράλληλα, αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε οδηγίες στην ουκρανική αποστολή να επιδιώξει μια «αξιοπρεπή ειρήνη», τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα για τη λήξη του πολέμου.

Το Politico σχολίασε ότι ο Γουίτκοφ έχει δεχθεί επικρίσεις μετά τη διαρροή συνομιλίας του, στην οποία φαίνεται να «καθοδηγεί» τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα πραγματοποιούνται μετά την παρουσίαση του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ, το οποίο έχει επικριθεί ότι ευνοεί τη Ρωσία. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ντονμπάς, καθώς και περιορισμό του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι το ειρηνευτικό σχέδιο δεν αποτελεί «τελική πρόταση» και πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετική κατάληξη, στη βάση των συζητήσεων που είχαν προηγηθεί στη Γενεύη. Στην ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν, επίσης, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Κιρίλο Μπουντάνοφ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Αντρέι Χνάτοφ.