Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι ξεκίνησε η συνάντηση ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Φλόριντα.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διπλωματικές προσπάθειες ενίσχυσης της αμερικανοουκρανικής συνεργασίας.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις λεπτομέρειες ενός σχεδίου-πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου, περισσότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Το προσχέδιο του σχεδίου και οι αντιδράσεις

Το αρχικό αμερικανορωσικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, συντάχθηκε τον περασμένο μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, και τον Γουίτκοφ. Προέβλεπε την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και τη δέσμευση να μην ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ.

Η πρόταση της Ουάσιγκτον – η οποία καταρτίστηκε χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών συμμάχων της Ουκρανίας – περιλάμβανε την αποχώρηση του Κιέβου από την περιοχή του Ντονέτσκ και την ουσιαστική αναγνώριση από τις ΗΠΑ των περιοχών Ντονέτσκ, Κριμαίας και Λουγκάνσκ ως ρωσικών.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ελβετία υπό την ηγεσία του Ρούμπιο και Ουκρανών διαπραγματευτών, το σχέδιο αναθεωρήθηκε σημαντικά. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του υποστηρίζουν ότι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις εδαφικές συζητήσεις.

Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που καταλήφθηκαν στρατιωτικά από τη Ρωσία και ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει ανεξάρτητα αν θα ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ – κάτι που η Μόσχα επιδιώκει να αποτρέψει ή να θέσει υπό όρους.

Πολιτικές αναταράξεις στο Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη να «οριστικοποιηθούν» σύντομα.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα διεξάγονται εν μέσω πολιτικής αναταραχής για την ουκρανική κυβέρνηση. Ο ισχυρός προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί την Παρασκευή, έπειτα από έρευνα της κατοικίας του από τις αρχές κατά της διαφθοράς, οι οποίες διερευνούν υπόθεση παράνομων πληρωμών.

Ο Γερμάκ υπήρξε ο επικεφαλής διαπραγματευτής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα περιλαμβάνει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Αντρίι Χνάτοφ, τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα και τον επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Πίεση και δύσκολες ισορροπίες

Η Ουκρανία δέχεται έντονες πιέσεις από την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους όρους μιας συμφωνίας, τη στιγμή που ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στο εσωτερικό. Η Ρωσία σημειώνει μικρά αλλά σταθερά κέρδη στο μέτωπο, ενώ οι ουκρανικές πόλεις βιώνουν πολύωρες διακοπές ρεύματος λόγω των συνεχών βομβαρδισμών στο ενεργειακό δίκτυο.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της, διαβεβαιώνοντας ωστόσο τους πολίτες ότι δεν πρόκειται να προδώσει τη χώρα.