Στο Κίεβο παλεύουν με τις συνέπειες των χτυπημάτων κατά των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και κηδεύουν τους αμάχους από τα ρωσικά χτυπήματα σε πολυκατοικίες. Ο χειμώνας που ξεκινάει και επίσημα αυτή την εβδομάδα προβλέπεται βαρύς, οι ζημιές στις υποδομές είναι σημαντικές, τα μέτωπα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα έλλειψης στρατιωτών, ενώ η πολιτική της χώρας συνταράσσεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς. Ωστόσο δεν είναι όλα αρνητικά για τους Ουκρανούς.

Το σχέδιο των 28 σημείων που εμφανίστηκε από το πουθενά στις 20 Νοεμβρίου φαίνεται να χρειάστηκε μόλις μία εβδομάδα για να κάνει «τον κύκλο του» και από «σχέδιο συνθηκολόγησης της Ουκρανίας» να μετατραπεί σε υλικό για συζήτηση. Ή τουλάχιστον αυτή ήταν η εικόνα μέχρι πριν από δύο ημέρες. Η Ημέρα των Ευχαριστιών – μέχρι την οποία υποτίθεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όφειλε να υπογράψει τη συνθηκολόγηση – πέρασε. Ο αμερικανός απεσταλμένος Στίβ Ουίτκοφ, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας εκ των δημιουργών αυτού του σχεδίου, φαίνεται να έμπλεξε σε εσωτερικό σκάνδαλο που αφορά τις «υπέρμετρα φιλικές» συζητήσεις του με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

Το τελευταίο καρφί στις ελπίδες ορισμένων για υπογραφή του σχεδίου φαίνεται να κάρφωσε ο ίδιος ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από την Κιργιζία το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Σε αυτήν ο Πούτιν – που υπερασπίστηκε ιδιαίτερα τον Ουίτκοφ – είπε ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο «δεν είναι νόμιμη», άρα δεν βλέπει το νόημα να υπογραφεί μαζί της κάποια συμφωνία. Υποστήριξε ότι ο ρωσικός στρατός έχει επιτυχίες στα μέτωπα, άρα ούτως ή άλλως θα πάρει αυτά που θέλει. Παράλληλα ο Πούτιν απαίτησε αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών από τη διεθνή κοινότητα, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό και σίγουρα δεν βοηθάει στην ταχεία επίλυση των διαφορών.

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ήταν ο Πούτιν όταν αναφέρθηκε στο θέμα των αμερικανικών κυρώσεων κατά των ενεργειακών γιγάντων Ροσνέφτ και Λουκόιλ λέγοντας ότι όλα πήγαιναν καλά μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας μέχρι τη στιγμή που «εντελώς ξαφνικά» ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις. Και ενώ το θέμα της «συμφωνίας 28» φαίνεται να απομακρύνεται, ο κίνδυνος για την Ουκρανία παραμένει μεγάλος – εκτιμούν στρατιωτικές και πολιτικές πηγές στο Κίεβο.

Εξ αρχής το ζήτημα για την Ουκρανία δεν ήταν μόνο το αν θα υποχρεωθεί να υπογράψει κάποιο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός υπό δυσμενείς όρους για την ίδια, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση κατάρρευσης μιας ακόμα ειρηνευτικής προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό αφορά την αμερικανική βοήθεια σε όπλα (τα οποία πουλάει πλέον) και κυρίως τα δεδομένα της αμερικανικής κατασκοπείας, τα οποία έχουν τεράστια ανάγκη οι Ουκρανοί κυρίως για τα επίπονα χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Με αυτό το – δεύτερο – σκέλος του κινδύνου δουλεύουν τώρα οι Ουκρανοί.

Τα πράγματα στα μέτωπα του πολέμου είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τους Ουκρανούς και τα δεδομένα κατασκοπείας αλλά και τα νέα τεχνολογικά μέσα εξισορροπούν τη μεγάλη έλλειψη σε έμψυχο υλικό. Οπότε οποιαδήποτε δυσμενής μεταβολή της συνεργασίας των Ουκρανών με τις ΗΠΑ αναμένεται να έχει άμεσες αρνητικές (έως και πολύ αρνητικές) συνέπειες στα πεδία των μαχών.

Η κατάσταση στο πεδίο απασχολεί τον Ζελένσκι περίπου τόσο όσο τον απασχολεί και το θέμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Πηγές αναφέρουν στα «ΝΕΑ» ότι έχουν γίνει σημαντικά λάθη το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την οργάνωση του ουκρανικού στρατού και αναμένεται αυτό να είναι το θέμα που θα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα το επόμενο διάστημα η ουκρανική κυβέρνηση. Μαζί βεβαίως με άλλα θέματα.

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση. Δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο κάθε φορά η επίλυσή της γίνεται όλο και πιο δύσκολη ή έχει σοβαρότερες συνέπειες για τη χώρα.