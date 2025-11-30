Στην καρδιά της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας εκτείνεται ένας δρόμος που μοιάζει περισσότερο με χάρακα παρά με συνηθισμένο αυτοκινητόδρομο. Η Highway 10, έργο που αρχικά δημιουργήθηκε ως αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά Φαχτ, έχει πλέον ανοίξει στο κοινό και έχει καταγραφεί στο Βιβλίο Guinness ως το μακρύτερο απολύτως ευθύ τμήμα οδού στον κόσμο: περίπου 240 χιλιόμετρα χωρίς καμία στροφή και σχεδόν χωρίς μεταβολή υψομέτρου.

Η συνολική διαδρομή των 265 χιλιομέτρων συνδέει τις πόλεις Χαράντ και Αλ Μπάθα, διασχίζοντας το απέραντο Ρουμπ αλ-Κάλι — μία από τις πιο αδυσώπητες ερήμους του πλανήτη. Παρά την εικόνα απόλυτης ησυχίας, η Highway 10 είναι συχνά αρκετά πολυσύχναστη, καθώς αποτελεί βασικό άξονα μετακίνησης στην περιοχή.

Η απόσταση, που θεωρητικά καλύπτεται σε δυόμισι ώρες με ταχύτητα 120 χλμ./ώρα, μπορεί να χρειαστεί σχεδόν τρεις ώρες σε περιπτώσεις αυξημένης κίνησης. Η μονότονη αυτή διαδρομή οδηγεί πολλούς να βασίζονται σε αυτόματο κιβώτιο και cruise control για να παραμείνουν συγκεντρωμένοι. Στη Σαουδική Αραβία, όπου κυριαρχούν τα πολυτελή σεντάν και τα μεγάλα SUV, η απόλυτη ευθεία μετατρέπεται άλλοτε σε συνθήκη χαλάρωσης και άλλοτε σε επικίνδυνη δοκιμασία υπομονής.

Οι πιο εντυπωσιακές ευθείες του κόσμου

Δεν είναι όμως η μοναδική. Η Highway 85, που συνδέει την Τουράιφ με τη Ναϊρίγια στον Περσικό Κόλπο, εκτείνεται για 1.070 χιλιόμετρα σχεδόν χωρίς καμία στροφή. Η οδήγηση σε αυτήν μπορεί να διαρκέσει έως δώδεκα ώρες, μέσα σε ένα τοπίο που παραμένει αμετάβλητο για εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Παρόμοιες εικόνες συναντά κανείς και στην Αυστραλία. Η Eyre Highway ενώνει τη Δυτική με τη Νότια Αυστραλία, σε μήκος 1.664 χιλιομέτρων. Στο πιο διάσημο τμήμα της, μια ευθεία 145 χιλιομέτρων θυμίζει πίστα αεροσκαφών. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιείται σε επείγουσες περιπτώσεις από το Royal Flying Doctor Service ως αυτοσχέδιος διάδρομος προσγείωσης, με προσωρινούς αποκλεισμούς για λόγους ασφάλειας.

Από τη Βόρεια Αμερική έως την Ευρώπη

Στη Βόρεια Αμερική, οι δρόμοι που γοητεύουν όσους αναζητούν την απόλυτη γραμμικότητα είναι εξίσου εντυπωσιακοί. Στο Μεξικό, η Carretera Transpeninsular διαθέτει τμήμα 169 χιλιομέτρων απολύτως ευθύ ανάμεσα σε Ελ Μέδανο και Λας Μπαράνκας — το μακρύτερο της χώρας. Στον Παράγουαη, μια ευθεία 207 χιλιομέτρων διασχίζει τη χώρα από βορρά προς νότο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ND-46 στη Βόρεια Ντακότα προσφέρει 202 χιλιόμετρα συνεχούς ευθείας, με ελάχιστες ήπιες καμπές να «σπάνε» τη μονοτονία.

Αντίθετα, η Ευρώπη υμνεί τις στροφές και όχι τις ευθείες. Η Route Napoléon στη Γαλλία, το ιταλικό Στέλβιο, η Grossglockner στην Αυστρία και η θρυλική Transfăgărășan της Ρουμανίας, με υψόμετρο που φτάνει τα 2.042 μέτρα, αποτελούν προορισμούς για τους λάτρεις της απαιτητικής οδήγησης.

Ωστόσο, ακόμη και η Ευρώπη είχε τις δικές της ευθείες. Η μνημειώδης Via Appia, έργο του 312 π.Χ., εκτεινόταν για σχεδόν 212 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία. Σήμερα, 16 από αυτά τα χιλιόμετρα προστατεύονται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η διαχρονική γοητεία της απόλυτης ευθείας

Σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα και η τεχνολογία κυριαρχούν, οι δρόμοι-ευθείες εξακολουθούν να προκαλούν δέος. Για κάποιους αποτελούν δοκιμασία αντοχής και συγκέντρωσης. Για άλλους, μια σχεδόν υπνωτιστική εμπειρία που αποκαλύπτει την ομορφιά της απλότητας.

Σε κάθε περίπτωση, οι απόλυτες αυτές γραμμές του χάρτη υπενθυμίζουν ότι ακόμη και το πιο ευθύ μονοπάτι μπορεί να κρύβει τις πιο συναρπαστικές ιστορίες.