Ο Αρτούρας Γκουντάιτις αναμένεται να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία. Απομένουν μόνο τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal και την άφιξη του Λιθουανού σέντερ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γκουντάιτις αγωνίστηκε μέχρι πρόσφατα στη Ρίτας. Είχε 12.7 πόντους και 7.3 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα, ενώ μέτρησε 10 πόντους και 6.8 ριμπάουντ στο BCL. Ο 32χρονος σέντερ διαθέτει εμπειρία από τη EuroLeague και έχει αγωνιστεί ξανά στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό.

Στην καριέρα του φόρεσε τις φανέλες των Κλαϊπέντα, Γαργκτζάι, Ζάλγκιρις, Ρίτας, Αρμάνι, Ζενίτ, Νάπολι και Τόκιο. Το όνομά του βρέθηκε νωρίς στη λίστα του ΠΑΟΚ, ειδικά μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη και ο Γκουντάιτις αποτέλεσε άμεσο στόχο για την ενίσχυση της ομάδας. Ο σύλλογος θέλει να ανεβάσει ποιότητα στη ρακέτα και βλέπει στον Λιθουανό τον ιδανικό παίκτη για αυτό.