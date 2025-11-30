Σε ρυθμό κινητοποιήσεων εκτός των αγροτών, που θα βρεθούν στις εθνικές οδούς με τα τρακτέρ τους, αναμένεται να μπουν και οι δάσκαλοι, αντιδρώντας και αυτοί στην πολιτική της κυβέρνησης.

Όπως σημειώνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, οι δάσκαλοι αντιδρούν στην προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας να καλύψει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στα σχολεία με υποχρεωτικές υπερωρίες των δασκάλων. Και για το λόγο αυτό, κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις όλο το μήνα Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ «αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 1/12/2025 έως τις 23/12/2025 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη».

Είχαν μιλήσει για τις υπερωρίες οι δάσκαλοι

Οι δάσκαλοι είχαν νωρίτερα σημειώσει με ανακοίνωσή τους για τα μεγάλα κενά στα σχολεία «την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να ‘καλυφθούν’ με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών», κάτι το οποίο τους βρίσκει αντίθετους.

«Βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα λειτουργίας των σχολείων και τα κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων παραμένουν. Η Γ΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών ήταν πολύ πίσω ακόμα και από τα κενά που καταγράφουν οι υπηρεσίες του υπουργείου» είχε υπογραμμίσει η ΔΟΕ στις 21 Νοεμβρίου.

Όπως τόνιζε η ΔΟΕ «κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να ‘απασχολεί’ με οποιονδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου».

«Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να σταματήσει τις αντιεκπαιδευτικές – αντιπαιδαγωγικές παρεμβάσεις που πλήττουν τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, να καλύψει με προσλήψεις όλα τα κενά, να σταματήσει τις συγχωνεύσεις και να ανταποκριθεί επιτέλους στο αίτημα της Δ.Ο.Ε. για άμεση συνάντηση» κατέληγε η ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.