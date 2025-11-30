Υποχρέωση άδειας ETA για την είσοδο Ελλήνων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεθεί σε ισχύ από τις 2 Απριλίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση των βρετανικών Αρχών. Η αλλαγή αφορά όσους ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή και δεν διαθέτουν άλλη μορφή άδειας ή καθεστώτος παραμονής.

Οι Έλληνες πολίτες που προγραμματίζουν ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για Electronic Travel Authorisation (ETA). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 5 Μαρτίου 2025.

Η αίτηση πρέπει να ολοκληρώνεται πριν το ταξίδι, ωστόσο συνιστάται να υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη έγκριση της άδειας.

Η ETA θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα επιτρέπει πολλαπλές εισόδους στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον το διαβατήριο με το οποίο συνδέεται παραμένει σε ισχύ. Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται ψηφιακή φωτογραφία του αιτούντος και του διαβατηρίου του, απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις και καταβολή τέλους ύψους 16 λιρών. Η χρέωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία αίτησης.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αίτησης ETA οι κάτοχοι διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ιρλανδίας, οι δικαιούχοι μόνιμης διαμονής στο ΗΒ (συμπεριλαμβανομένων όσων διαθέτουν settled ή pre-settled status), όσοι χρειάζονται visa για σύντομη παραμονή, καθώς και όσοι πραγματοποιούν αεροπορική διέλευση χωρίς να περνούν από έλεγχο διαβατηρίων (airside transit).