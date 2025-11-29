Μετά τον καταναλωτικό «πυρετό» της Black Friday και της Cyber Monday, ένα νέο εμπορικό φαινόμενο κερδίζει έδαφος στον χώρο του τουρισμού: η Travel Tuesday. Η ημέρα αυτή καλεί τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και ταξίδια αντί για υλικά αγαθά, προβάλλοντας την αξία των αναμνήσεων έναντι των αντικειμένων.

Η Travel Tuesday ακολουθεί το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική και γεννήθηκε ως απάντηση στη μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις εμπειρίες. Η ιδέα ξεκίνησε το 2017 από την πλατφόρμα Hopper, η οποία εντόπισε σημαντική αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων την Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Σήμερα, η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί διεθνώς και συνοδεύεται από εκπτώσεις σε πτήσεις, ταξιδιωτικά πακέτα και ξενοδοχεία. Οι προσφορές ξεκινούν συνήθως το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν το 15%-25%.

Το 2025, η Travel Tuesday θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε ταξιδιώτες κάθε είδους να εξοικονομήσουν χρήματα και να πραγματοποιήσουν το επόμενο ταξιδιωτικό τους όνειρο.

Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι η επένδυση σε εμπειρίες μπορεί να αποδειχθεί πιο πολύτιμη από οποιοδήποτε αντικείμενο και αποτελεί ιδανική αφορμή για όσους σχεδιάζουν τις επόμενες αποδράσεις τους.